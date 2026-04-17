Il mistero del super drone americano” Triton sparito nel nulla. Perché l’Iran non ne rivendica l’abbattimento?

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Armi e segreti

Un piccolo grande mistero, da 240 milioni di dollari. Un super drone, un gioiello della tecnologia, sparito nel nulla. Sul Golfo Persico. Abbattuto? Se così fosse, perché l’Iran non ha rivendicato l’azione? Di sicuro gli Stati Uniti hanno perso un drone di valore enorme, e non se ne conoscono, almeno ufficialmente, i motivi. La marina americana, secondo un report diffuso nelle ultime ore come riferisce la Cnn, documenta l’incidente che ha coinvolto il velivolo MQ-4C Triton lo scorso 9 aprile in un’area imprecisata: i dettagli non vengono resi noti per motivi di sicurezza. Secondo la Cnn, che si basa sui dati di monitoraggio del sito FlightRadar24, il drone MQ-4C è decollato dalla base di Sigonella, in Italia, e ha fatto perdere le proprie tracce nel Golfo Persico. L’apparecchio era in volo sullo Stretto di Hormuz ma durante l’operazione ha perso quota, passando da 50mila a 9mila piedi: a quel punto, il contatto radar si è interrotto. Non sono note le cause dell’incidente. L’Iran, ad oggi, non ha rivendicato l’abbattimento di un simile velivolo.

Il mistero del super drone americano Triton sparito nel nulla

Northrop Grumman, azienda che produce il drone, definisce il Triton “il principale velivolo senza pilota al mondo per l’intelligence, la sorveglianza, la ricognizione e l’individuazione di obiettivi in ambito marittimo”. L’apparecchio è alimentato da un motore a reazione e con un’autonomia di 8.500 miglia (circa 13.700 km) e può rimanere in volo per oltre 24 ore. Northrop Grumman afferma di aver prodotto solo 20 pezzi. Il Triton, oltre ad essere raro, è anche preziosissimo: secondo la Cnn, il costo si aggira sui 240 milioni di dollari. Più del doppio rispetto a quello di un un caccia stealth F-35C.

Gli MQ-4C “Triton” sono velivoli a lungo raggio a pilotaggio remoto, basati sulla piattaforma dell’RQ-4 Global Hawk, versione “Block 20”, prodotto dall’industria aerospaziale statunitense Nortrop Grumman. In particolare, rispetto alla versione “madre” entrata in funzione con l’US Air Force, questi droni montano una struttura alare rinforzata per operare in condizioni meteorologiche avverse e resistere maggiormente alla grandine, all’impatto con i volatili, ai fulmini e al ghiaccio.