Il capo degli aeroporti: “I voli in Italia non sono a rischio, potete prenotare le vacanze”. E mette in guardia da speculazioni

Nessuna emergenza voli in Italia. A spegnere gli allarmi di questi giorni sul rischio approvvigionamenti di carburante, dopo il presidente di Enac, arrivano le parole rassicuranti del presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo. Che in un’intervista al Corriere della Sera mette in guardia da speculazioni e terrorismo psicologico. “I voli in Italia non sono a rischio. E le scorte di cherosene dureranno almeno fino a maggio”, spiega. “Nonostante i Notam (segnalazioni in codice a piloti e personale aeronautico, ndr) di questi giorni sulla disponibilità di cherosene in alcune strutture, siamo lontani dall’emergenza. Non c’è una preoccupazione immediata e non è stato cancellato alcun volo”.

Borgomeo dice di aver già prenotato le vacanze: “Ho comprato una dozzina di biglietti per viaggiare a maggio e agosto con tutta la famiglia”. Secondo il presidente di Asseoaeroporti fino a fine maggio il cherosene è assicurato. E dopo? «Nessuno è in grado di dirlo, ci sono troppe variabili, troppe incertezze». E questo perché la filiera del cherosene è lunga e complessa, i protagonisti sono diversi e in questo gli aeroporti non sono una parte attiva. “Ci sono i fornitori diretti, c’è un esercito di intermediari. Forse quello che ci insegna l’attuale situazione è che quando tutto questo sarà terminato occorrerà avviare una riflessione seria con tutti i soggetti coinvolti sul tema del jet fuel».