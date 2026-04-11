I “Comuni rossi” fanno cassa con le multe: Milano guida la classifica, impennata record a Firenze

Foto: Imagoeconomica / Saverio De Giglio (18/01/2023)

Sanzioni per 1,77 miliardi

Un “tesoretto amaro” da 1,77 miliardi di euro, in crescita di 12 milioni rispetto al 2024. È quello incassato dai Comuni attraverso le multe, secondo quanto emerge dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope. Pressoché monocroma la classifica delle dieci città capoluogo in cui i cittadini hanno sborsato di più: a guidarle sono amministrazioni rosse. Sul podio, stabilmente prima, si attesta Milano, seguono Roma e Firenze.

Milano guida la classifica, a Firenze impennata record

Nel dettaglio, i concittadini del sindaco Giuseppe Sala, in compagnia probabilmente di quanti si siano trovati a passare in città pur non abitandoci, hanno pagato 178,6 milioni di euro di sanzioni. Il dato è in calo del 13% rispetto allo scorso anno, ma a quanto pare resta comunque poco di cui consolarsi. Anche a Roma si è registrata una diminuzione rispetto allo scorso anno (del 95), ma l’esborso complessivo è stato comunque di 132,8 milioni. In controtendenza Firenze, che ha registrato un’impennata record di incassi (+19%) e si piazza terza, con 73,3 milioni di euro.

La top ten dei Comuni con più multe

Quarto posto per il comune di Torino, che nonostante il calo dell’8%, mantiene un significativo incasso di 56 milioni. Anche Napoli incrementa notevolmente le sanzioni, registrando un +10%, e portandosi a 47 milioni di euro. Seguono Genova con 36,2 milioni di euro; Palermo con 28,6 milioni; Bologna che con 27,2 milioni; Padova con 25,9 milioni e Verona con 24,3 milioni. Complessivamente, questi 10 Comuni hanno incassato proventi da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada pari a quasi 630 milioni di euro, vale a dire più di un terzo del totale.

Il dato delle sanzioni “pro capite” in base al numero di residenti

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del Comune e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica vede al primo posto Firenze, che con i suoi 73,3 milioni di euro incassati e 363mila abitanti registra un valore pro capite pari a 202 euro (era 170 euro nel 2024).

Scende al secondo posto il comune di Siena, dove nel 2025 la ”multa pro capite” è stata pari a 180 euro, mentre in terza posizione si conferma il comune di Milano con 130 euro. Ai piedi del podio si trova il comune di Padova, con quasi 26 milioni di euro di incassi dichiarati nel 2025 e un valore pro capite pari a 125 euro; quinto posto per il comune di Rieti dove il rapporto tra multe e abitanti ha sfiorato i 124 euro.

Come va nei piccoli centri

Ma lo studio ha preso in considerazione anche i piccolissimi comuni. Tra quelli con meno di mille residenti, a guidare la classifica è Carrodano, 465 abitanti in provincia di La Spezia, che lo scorso anno ha registrato incassi da multe stradali per quasi 770mila euro, confermandosi primo. Al secondo posto si posiziona il comune di Pettoranello del Molise, 446 abitanti in provincia di Isernia, dove i proventi hanno superato i 641mila euro. Sul gradino più basso del podio si trova il comune di Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, con 346 abitanti e poco meno di 628mila euro di proventi da multe stradali.

Chiudono la top 5 i comuni di Rionero Sannitico in provincia di Isernia, con più di 560mila euro, e di Poggio San Lorenzo, provincia di Rieti, con oltre 413mila euro. Parziali buone notizie arrivano dal fronte delle assicurazioni auto; secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it i premi medi hanno smesso di crescere tanto è vero che, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 643,97 euro, valore in linea rispetto a marzo 2025.