Greta Thunberg cerca qualcuno che la ospiti: “C’è un’ondata fascista anche in Svezia. Voglio cambiare Paese”

Ambientalista in rotta

"Il mio piano è di vivere con uno zaino e dormire sul pavimento delle cucine di amici"

Greta Thunberg ha rivelato di non sentirsi più al sicuro in Svezia e che intende di lasciare il suo Paese natio. “Il mio piano è di vivere con uno zaino e dormire sul pavimento delle cucine di amici”, ha dichiarato Thunberg. L’attivista è stata intervistata dal quotidiano svedese Dagens Etc in vista dell’uscita di un documentario che segue il suo attivismo e quello del movimento ‘Fridays for Future’ nel corso di 7 anni.

Greta Thunberg, il fenomeno di plastica che parla di ambiente

A 15 anni iniziò a saltare la scuola un giorno a settimana per sedersi davanti al parlamento a Stoccolma chiedendo ai politici di agire per contrastare il cambiamento climatico. Il movimento che nacque dallo ‘sciopero del venerdì’ la portò ad essere nominata dalla rivista Time come una delle persone più influenti al mondo – applaudita da molti ma anche odiata. Nonostante la sua giovane età, ricevette infatti molte critiche sulle piattaforme social e anche minacce di morte, che lei e i suoi compagni temono possano tornare con la pubblicazione del film.

Da Stoccolma a Gaza: ora presenta anche un film

Ora Greta Thunberg ha 23 anni, studia un corso a distanza per diventare assistente infermiera e continua con il suo impegno attivistico per l’ambiente, unito a quello per i diritti umani: dal supporto a gli indigeni Saami a la popolazione di Gaza, il che l’ha resa ancora più una figura al centro del dibattito. “Il film racconta come siamo passati dall’essere sostenuti dalla società all’essere bollati come terroristi. Ora è più facile liquidare le nostre opinioni, come se fossimo dei pazzi a cui non vale la pena dare ascolto” ha rimarcato Thunberg.

In passato aveva dichiarato che la Svezia fosse uno dei Paesi più sicuri per essere attivisti ma ora non più: “Vediamo uno sviluppo simile anche in molti altri posti. Si sta diffondendo un’ondata fascista estremamente ostile nei confronti di chi, come noi, crede nell’empatia e agisce in questo senso, e desidera che si dia ascolto alla ricerca” ha sottolineato Thunberg. Il film Strejkarna (gli Scioperanti), diretto da Helana Molin, uscirà nelle sale cinematografiche in Svezia il 15 maggio.