Giornata Terra 2026: a Roma la settima edizione di “One People one Planet”

Alla Nuvola di Fuksas

In occasione della 56 Giornata Mondiale della Terra promossa dalle Nazioni Unite, la Fondazione Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari presentano la settima edizione della maratona multimediale OnePeopleOnePlanet, in diretta dalla Nuvola di Fuksas e trasmessa in streaming su RaiNews.it nel quadro di una piu’ ampia media-partnership con Rai.

Racconto corale di oltre 14 ore

Un racconto corale di oltre 14 ore che, dalle 9:40 alle 22:30, che dà voce a scienziati, artisti, istituzioni e protagonisti della societa’ civile, uniti in un grande appello globale per la tutela del Pianeta e il futuro dell’umanità.

Nata nel 1970 e oggi capace di coinvolgere oltre un miliardo di persone in 193 Paesi, la Giornata Mondiale della Terra rappresenta il piu’ importante momento di mobilitazione ambientale a livello globale. In Italia, le celebrazioni si articolano in un programma diffuso che culmina proprio nella maratona del 22 aprile che raccoglie una vera e propria staffetta di testimonianze nazionali ed internazionali.

Talk, interviste, docufilm, approfondimenti

#OnePeopleOnePlanet propone un palinsesto ricco e multidisciplinare: talk, interviste, docufilm, approfondimenti e testimonianze internazionali per raccontare le grandi sfide contemporanee – dalla crisi climatica alla transizione energetica, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilita’ sociale.

Tra i momenti più attesi: gli interventi istituzionali, le testimonianze di protagonisti della cultura e dell’informazione come Michelangelo Pistoletto e la premio Nobel Maria Ressa; il format “Scienziati (e) Pazzi”, con alcuni dei piu’ autorevoli divulgatori italiani intervistati da Marco Martinelli; i documentari dedicati alle sfide della transizione energetica e ai nuovi equilibri globali promossi dall’Unione Europea, dal MASE e da Unioncamere.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi dell’innovazione sostenibile, dell’economia d’impatto, della demografia e del ruolo del digitale come acceleratore di cambiamento. L’intero progetto promosso dalla RAI, attraverso una estesa media partnership, sara’ trasmesso in diretta da RaiNews.it che accompagnerà la giornata con un importante lavoro di informazione sui temi legato alla crisi climatica e alla transizione ecologica come già avvenuto con successo lo scorso anno.

Tra gli ospiti Santo Versace e Serena Brancale

A concludere la manifestazione una grande serata evento dallo splendido Auditorium della Nuvola di Fuksas a Roma, messo a disposizione per l’occasione da Roma Capitale. Tra i protagonisti dello show condotto da Carolina Rey troveremo: Santo Versace, Pif, Sveva Sagramola, Massimiliano Ossini e la madrina dell’Earth Day 2026 Serena Brancale.

Apre la serata la cerimonia di assegnazione del Premio “Reporter per la Terra”, guidato dalla giornalista Rai Chiara Giallonardo, per il riconoscimento del valore giornalistico e divulgativo dei più importanti protagonisti della comunicazione ambientale.

A chiudere l’evento, alle ore 21:00, lo storico Concerto per la Terra di Earth Day Italia che dal 2009 ha ospitato sul suo palcoscenico alcuni dei migliori artisti nazionali ed internazionali della scena musicale. #OnePeopleOnePlanet e più in generale le celebrazioni italiane della Giornata Mondiale della Terra sono riconosciute dall’Onu e dal network mondiale di Earth Day, tra i più importanti ed intensi appuntamenti celebrativi al mondo.