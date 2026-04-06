“Ecce Homo” di Antonello da Messina sbaraglia pic nic e grigliate. Il Senato annuncia la proroga dell’esposizione

Foto: Frame da video inviato da ufficio stampa / Senato (6 aprile 2026)

Pasquetta d'arte

Eccezionale affluenza di pubblico per l‘Ecce Homo di Antonello da Messina, in anteprima mondiale in Senato, anche nel giorno di Pasquetta per l’apertura straordinaria della mostra a Palazzo della Minerva. L’esposizione, promossa dal Senato della Repubblica, in collaborazione con il Ministero della Cultura, è la terza iniziativa del Senato per le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica.

Pasquetta, “Ecce Homo” di Antonello da Messina vince su pic nic e gite all’aperto

Così, mentre milioni di italiani hanno approfittato del sole di Pasquetta per i tradizionali picnic e le gite fuori porta, un “fuori porta” decisamente più culturale ha segnato un record inaspettato nel cuore di Roma. L’Ecce Homo di Antonello da Messina, esposto in anteprima mondiale presso la Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, ha registrato un’affluenza eccezionale, spingendo le istituzioni a un cambio di programma immediato.

Pasquetta d’arte a Palazzo della Minerva nel cuore di Roma

Nonostante il richiamo del sole per le aree verdi e quello lanciato da una Pasquetta di caldo sul litorale laziale, migliaia di visitatori hanno scelto di mettersi in coda a Piazza della Minerva per ammirare il capolavoro del maestro messinese. L’apertura straordinaria del Lunedì dell’Angelo si è trasformata in un successo travolgente, confermando il desiderio di bellezza che anima cittadini e turisti anche nei giorni dedicati al relax all’aperto.

Annunciata la proroga dal Senato: c’è tempo fino al 19 aprile

E allora, proprio a fronte di questo entusiasmo travolgente e delle numerosissime richieste pervenute, Palazzo Madama ha comunicato ufficialmente che la mostra non chiuderà i battenti domani, martedì 7 aprile, come inizialmente previsto. L’esposizione è stata prorogata fino a domenica 19 aprile, offrendo altre due settimane di tempo per accedere gratuitamente a questo evento di portata globale.

Pasquetta d’arte, l’Ecce Homo” di Antonello da Messina conquista anima e festa

Sì, perché come noto ai più, la chiusura era fissata per domani, martedì 7 aprile. poi però, in considerazione della straordinaria affluenza di pubblico, anche nella giornata di Pasquetta, e delle richieste pervenute, il Senato della Repubblica e il ministero della Cultura hanno deciso di prorogare fino a domenica 19 aprile l’esposizione in anteprima mondiale dell’Ecce Homo di Antonello da Messina. e la conferma arriva anche da un comunicato di Palazzo Madama. E allora ecco alcune informazioni utili.

L’opera si trova nella Sala Capitolare della Biblioteca del Senato (Piazza della Minerva 38): ingresso libero dalle 10 alle 20, da lunedì a venerdì, e dalle 10 alle 18 nei fine settimana. Tutte le informazioni sono disponibili in Rete, all’indirizzo www.senato.it.