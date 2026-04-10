È morto il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel: i genitori decidono di donare gli organi

La tragedia di Pasqua

Ha lottato per quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. Ma alla fine, Matteo Brandimarti non ce l’ha fatta. I medici guidati dal primario Massimo Baiocchi hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni, dopo un periodo di osservazione di sei ore. Durante le quali, purtroppo, è stata accertata l’assenza di attività cerebrale, coscienza e riflessi.

La tragedia del bambino 12enne nel giorno di Pasqua

Matteo Brandimarti era rimasto vittima di un grave incidente avvenuto nella mattinata del giorno di Pasqua nella vasca della spa dell’hotel Duca di Montefeltro a Pennabilli nel Riminese. Come ha spiegato l’avvocato della famiglia, Umberto Gramenzi, è stato dato il consenso alla donazione degli organi del bambino.

Risucchiato in una vasca idromassaggio

Il 12enne era rimasto vittima di un incidente in piscina: bloccato con una gamba risucchiata dal bocchettone mentre era attiva la funzione idromassaggio. Si era immerso nella vasca, profonda poco più di un metro e non era più riuscito a riemergere, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera. Il personale ha dovuto spegnere l’impianto per soccorrerlo e portarlo successivamente in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri di Novafeltria coordinati dalla Procura di Rimini che aveva aperto un fascicolo per lesioni gravissime che sarà aggravato in omicidio colposo.

I fatti erano avvenuti nella giornata di Pasqua, poco dopo le 10.30 di domenica 5 aprile. La famiglia era in vacanza, bambino, genitori e gli zii. Erano arrivati da San Benedetto del Tronto nell’Ascolano. Avrebbero dovuto trascorrere i giorni di festa nell’entroterra romagnolo. Ma a metà mattina, quando avevano deciso di concedersi qualche ora di relax nella zona spa dell’hotel piomba sul piccolo la sventura. Il ragazzino era sparito dalla vista dei familiari. Il dramma, i sanitari del 118, le manovre dei sanitari affinché il cuore del 12enne ricominciasse a battere. Era stato allertato l’elisoccorso per trasportare il bambino all’ospedale Infermi di Rimini.