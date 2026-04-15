Conte l’escluso: tutto il mondo progressista si riunisce al summit di Barcellona, Schlein invitata, Giuseppi no

Evento il17 e 18 aprile

Presenti 100 partiti progressisti da tutto il mondo, ma il M5S non è pervenuto. Dovrà accontentarsi del tour nelle librerie italiane per propagandare il suo libro "Una nuova primavera"

Il 17-18 aprile la segretaria del Pd, Elly Schlein, volerà a Barcellona dove la Presidente di S&D, Iratxe García Pérez, guiderà una delegazione a Barcellona per mobilitarsi insieme a leader progressisti globali. Elly Schlein, invitata, sarà della partita. Giuseppe Conte non è stato invitato. Escluso esercitare Bello smacco. Venerdì e sabato la leader dem sarà al Global Progressive Mobilisation, un grande evento organizzato dal premier spagnolo Pedro Sanchez per riunire, per la prima volta, i leader progressisti provenienti da tutto il mondo. Schlein si consola fuori dai confini nazionali visto che il mondo progressista di casa sua stando ai sondaggi, in caso di primarie sceglierebbe quel Giuseppi di cui alla convention non ci sarà traccia. La “guerra fredda” a distanza tra i due leader dei principali partiti di opposizione è un match che si gioca anche fuori casa, e segna un punto per Elly.

Conte non invitato all’evento organizzato dall’Internazionale progressista

Ci saranno il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula e il colombiano Gustavo Petro; il numero uno del Consiglio europeo Antonio Costa e la vicepresidente della Commissione Ue Teresa Ribera. E altri leader di un centinaio di partiti progressisti di tutto il mondo. L’obiettivo è rilanciare una sorta di Internazionale progressista e mostrare che esiste «un’alternativa all’estrema destra». L’unico leader italiano invitato è Schlein, nonostante la sua leadership in Italia sia contestata. Un riconoscimento non da poco, soprattutto ora che Conte sembra prenderci gusto a riappropriarsi dell’etichetta “progressista”, ora che si tratta di battagliare per la guida della coalizione alle prossime politiche. Conte incassa un’esclusione che certo darà fastidio al suo ego smisurato. Per ora si accontenta del tour nelle librerie italiane per propagandare il suo libro “Una nuova primavera”.

Elly Schlein si sveglia e cambia strategia: viaggerà di più…

Al Nazareno c’è molta attesa per questo appuntamento spagnolo ed Elly si sta preparando da giorni per l’intervento che dovrà tenere in un panel il secondo giorno. Dirigenti dem dicono al Libero: «Mentre gli altri discutono di chi è più adatto a fare il leader del centrosinistra, lei lo fa». A suo modo Elly si è svegliata per contrastare il “fuoco amico”, tra chi le preferisce Conte, chi Silvia Salis. Per cui arriverà un cambio di strategia, ossia tessere pubbliche relazioni all’estero in una vetrina internazionale. Da qui all’autunno – assicurano al Nazareno- Elly viaggerà ancora di più. Non solo in Italia. Cosa le porterà questa peregrinazione non si sa.