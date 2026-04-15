Made in Italy

A ritirare il Premio il Presidente Alberto Tripi e l’Amministratore Delegato Marco Tripi.

È stato assegnato ad Almaviva il Premio Leonardo Qualità Italia 2026. A ritirare il Premio il Presidente Alberto Tripi e l’Amministratore Delegato Marco Tripi.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che arriva in un momento di grande crescita ed evoluzione per il Gruppo. Almaviva è sempre più una global ICT company, un esempio di “Made in Italy” che si afferma nel mondo, con più del 50% del fatturato proveniente da attività internazionali. Facciamo dell’Intelligenza Artificiale un asset trasversale a tutti i diversi business in cui operiamo, dando soluzione concreta ad uno dei temi centrali del presente e del futuro, che è quello della sovranità dei dati” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Marco Tripi.

“Il Premio Leonardo Qualità Italia 2026 è il riconoscimento di un percorso lungo oltre 40anni. Parla alla qualità del lavoro fatto e guarda al futuro, con ottimismo e positività. In questi tempi dove lo scenario internazionale è sempre più incerto, noi imprenditori dobbiamo ampliare gli orizzonti partendo dalle competenze, soprattutto quelle digitali. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro modello italiano, perché la tecnologia “Made In Italy” – e lo dimostriamo da anni – è punto di riferimento per tutto il mondo” – ha dichiarato il fondatore e Presidente Alberto Tripi.

Il riconoscimento è stato attribuito ad Almaviva:

– per aver assunto un ruolo pionieristico nella trasformazione digitale e aver proiettato l’eccellenza tecnologica italiana in oltre 30 Paesi;

– per la capacità di coniugare innovazione costante e qualità dei servizi, rafforzando la competitività del sistema Italia e la sua evoluzione tecnologica su scala globale;

– per l’affermazione dell’azienda come partner strategico per la digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni.

Il Gruppo, guidato dal Presidente Alberto Tripi e dall’AD Marco Tripi, rappresenta un punto di riferimento nei settori strategici dell’economia, dalla mobilità alla sanità, dalla finanza alla sicurezza, attraverso soluzioni avanzate basate su intelligenza artificiale, cloud e cybersecurity.

Ad Almaviva viene riconosciuto di aver saputo interpretare con successo i valori della qualità italiana, unendo l’innovazione nei servizi e nelle tecnologie digitali ad una solida proiezione internazionale contribuendo in modo rilevante al rafforzamento della competitività e all’evoluzione digitale del Paese.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che arriva in un momento di grande crescita ed evoluzione per il Gruppo. Almaviva è sempre più una global ICT company, un esempio di “Made in Italy” che si afferma nel mondo, con più del 50% del fatturato proveniente da attività internazionali. Facciamo dell’Intelligenza Artificiale un asset trasversale a tutti i diversi business in cui operiamo, dando soluzione concreta ad uno dei temi centrali del presente e del futuro, che è quello della sovranità dei dati” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Marco Tripi.

“Il Premio Leonardo Qualità Italia 2026 è il riconoscimento di un percorso lungo oltre 40 anni. Parla alla qualità del lavoro fatto e guarda al futuro, con ottimismo e positività. In questi tempi dove lo scenario internazionale è sempre più incerto, noi imprenditori dobbiamo ampliare gli orizzonti partendo dalle competenze, soprattutto quelle digitali. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro modello italiano, perché la tecnologia “Made In Italy” – e lo dimostriamo da anni – è punto di riferimento per tutto il mondo” – ha dichiarato il fondatore e Presidente Alberto Tripi.