Artemis II, missione compiuta: ammaraggio perfetto e il recupero spettacolare (video)

Foto: Ansa / BILL INGALLS / NASA / HANDOUT (10/apr/2026 )

«Prossimo passo: Marte»

«Benvenuti a casa Reid, Victor, Christina e Jeremy! Gli astronauti di Artemis II sono ammarati alle 20:07 ET (0007 UTC 11 aprile), ponendo fine alla loro storica missione di 10 giorni intorno alla Luna». Con queste parole postate su X la Nasa ha dato l’annuncio del rientro sulla terra degli astronauti, postando insieme il video del momento esatto dell’ammaraggio della capsula Orion.

Ammaraggio perfetto per Artemis II

L’ammaraggio nell’Oceano Pacifico è avvenuto poco dopo le due di notte ora italiana, l’ingresso nell’atmosfera è stato a 39mila km orari. Victor Glove, Christina Kock, Jeremy Hansen e il comandante Reid Wiseman, apparsi sorridenti ed esultanti al loro arrivo, sono stati recuperati da una nave della marina militare, la USS John P. Murtha, sulla quale sono stati issati dopo essere saliti su gommoni calati da elicotteri.

Il saluto della Nasa agli «ambasciatori dell’umanità verso le stelle»

«Questi sono gli ambasciatori dell’umanità verso le stelle che abbiamo inviato lassù, e non riesco a immaginare un equipaggio migliore», ha detto l’amministratore della Nasa Jared Isaacman dalla nave di recupero, mentre nel centro di controllo Nasa esplodevano i festeggiamenti per la missione compiuta e sulla quale pesava come elemento di preoccupazione il cedimento dello scudo termico che si era verificato con Artemis I.

La capsula della nuova missione è entrata nell’atmosfera da un’angolazione diversa rispetto alla precedente, come un ulteriore elemento di sicurezza. Poi, dopo i sei minuti col fiato sospeso per il programmato black out delle comunicazioni, il boato di gioia. «Ce l’abbiamo fatta», sono state le parole di Lori Glaze della Nasa in una conferenza stampa.

Trump rilancia: «Lo rifaremo e poi, prossimo passo, Marte!»

Ai quattro astronauti sono arrivate anche le congratulazioni di Donald Trump. «Non potrei essere più orgoglioso! Non vedo l’ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca», ha scritto il presidente Usa su Truth, rilanciando: «Lo rifaremo e poi, prossimo passo, Marte!».