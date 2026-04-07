Arriva la citisina, il farmaco che fa smettere di fumare. Sette su dieci ci riescono, lo rimborsa lo Stato

Lo studio internazionale

Un ciclo completo dura solitamente 25 giorni. La molecola annulla il piacere che provoca la sigaretta

Da qualche settimana è inserita nel prontuario farmaceutico, completamente rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. E’ la citisina, la molecola che aiuta enormemente a smettere di fumare, con un’efficacia clinica dimostrata.

Il ciclo dura 25 giorni

La citisina è un principio attivo di origine vegetale (derivato dai semi di maggiociondolo) che agisce sui recettori della nicotina nel cervello, riducendo il desiderio di fumare e attenuando i sintomi dell’astinenza. Il farmaco è gratuito esclusivamente attraverso i centri antifumo accreditati del SSN e richiede una specifica prescrizione medica. Un ciclo completo dura solitamente 25 giorni. Per chi volesse acquistarlo privatamente, il costo stimato è di circa 110 euro (sempre dietro ricetta medica).

Non è indicato per persone con grave insufficienza renale, chi ha avuto un recente infarto miocardico, donne in gravidanza o soggetti allergici al principio attivo.

L’efficacia della terapia

L’efficacia della Citisina è considerata molto elevata, superiore ai comuni prodotti sostitutivi della nicotina (come cerotti o gomme) e paragonabile ai farmaci più potenti usati finora. La citisina non è una novità per l’IFO – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE). Il Centro Antifumo la utilizza dal 2022, nell’ambito del progetto nazionale RISP (Rete Italiana Screening Polmonare), e i risultati parlano chiaro: il 73% dei pazienti che hanno seguito correttamente la terapia ha smesso di fumare, come documentato nello studio scientifico pubblicato su European Review for Medical and Pharmacological Sciences nel 2025.

Gli studi clinici indicano che chi assume citisina ha una probabilità di smettere di fumare da 1,8 a 2,4 volte superiore rispetto a chi prova senza aiuti farmacologici o con un placebo.

Come agisce il farmaco

Il farmaco agisce occupando i recettori della nicotina nel cervello. Questo produce un doppio effetto: riduce drasticamente i sintomi dell’astinenza e, se si fuma durante il trattamento, annulla il piacere derivante dalla sigaretta. Uno dei punti di forza è la rapidità d’azione; il trattamento dura solo 25 giorni, un periodo molto più breve rispetto ad altre terapie che possono durare mesi.

Gli esperti sottolineano comunque che l’efficacia massima si ottiene abbinando il farmaco al supporto psicologico fornito dai Centri Antifumo, motivo per cui il SSN lo offre gratuitamente solo attraverso queste strutture.