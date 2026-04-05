UltimaTrump all’Iran: “Aprite subito lo stretto di Hormuz o sarà l’inferno”. Domani l’accordo?

Foto: ANSA / GRAEME SLOAN / POOL (24.3.26)

Tra guerra e pace

Parole dure, definitive, un ultimatum che potrebbe preludere all’attacco più devastante finora portato sull’Iran o al contrario a un accordo vero di tregua e di fine delle ostilità reciproche. “Aprite quel caz.. di Stretto o finirete all’inferno”, sono le parole pronunciate da Donald Trump a Pasqua, nel giorno del salvataggio del secondo pilota Usa disperso in Iran. Il presidente ha sbottato su Truth Social contro Teheran, lanciando un nuovo monito al Paese in vista della scadenza dell’ultimatum fissato per il 6 aprile. Il presidente degli Stati Uniti torna a chiedere la riapertura dello Stretto a poche ore dalla deadline: dal 6 aprile in poi, in teoria, gli Usa colpiranno le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica.

L’ultimatum di Trump all’Iran

Martedì in Iran sarà il ‘Giorno delle centrali elettriche’ e il ‘Giorno dei ponti’, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!”, scrive Trump, ricordando a Teheran l’ultimatum affinché trovi un accordo con gli Usa entro le 18 di martedì (le 2 di notte italiane), o “si scatenerà l’inferno”. “Aprite quel fottuto Stretto, pazzi bastardi, o finirete all’inferno – vedrete! Sia lodato Allah“, la promessa di Trump nel messaggio affidato ai social. “Se non fanno un accordo in fretta, sto valutando di far saltare tutto in aria e prendere il controllo del petrolio. Vedrete ponti e centrali elettriche crollare ovunque”, dice il presidente a Fox News dopo la pubblicazione del messaggio. Come ormai abitudine, Trump rilascia dichiarazioni a pioggia ad un elenco di testate americane, con concetti e posizioni spesso contrastanti: “Credo che riusciremo ad avere un accordo entro domani”, dice a Fox News.

Il conto alla rovescia

Il tempo per l’Iran sta finendo”, aveva detto già ieri Trump sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha congelato fino al 6 aprile gli attacchi contro le centrali e le infrastrutture energetiche di Teheran. In assenza di novità sostanziali, quindi, la guerra dovrebbe entrare in una nuova fase. Lo Stretto di Hormuz, decisivo per il 20% del commercio mondiale di petrolio, da settimane è paralizzato dall’Iran con effetti sul costo del greggio e sui prezzi dei carburanti, caratterizzati da aumenti rilevanti in molti paesi, Italia compresa.

L’Iran, dall’ultimatum inviato 10 giorni fa e più volte ribadito da Trump, non ha sostanzialmente modificato la propria posizione. Teheran continua a ribadire che il passaggio è vietato alle navi di paesi vicini a Usa e Israele. Negli ultimi giorni, secondo i report, è stato consentito il transito ad una nave turca e ad un portacontainer francese. “Lo Stretto di Hormuz non riaprirà finché non verrà stabilito un nuovo quadro giuridico, dove parte dei proventi del transito dovranno compensare tutte le perdite subite a causa della guerra”, ha scritto sui social Seyyed Mahdi Tabatabaei, capo della comunicazione del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Parlando delle ultime minacce di Donald Trump, ha aggiunto che il presidente statunitense “ha fatto ricorso a oscenità e insensatezze a causa della