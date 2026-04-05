Alieni, demoni e segreti Usa: la storia occulta dietro le dichiarazioni di JD Vance

Foto: Ansa / ETIENNE LAURENT (20/09/2019)

Siamo soli nell'universo?

Le parole del vicepresidente Usa sulla natura degli extraterrestri incrociano il racconto che l'esoterista inglese Aleister Crowley rese sull'incontro con una creatura chiamata Lam

È ormai da diverso tempo che la questione ufo/alieni sta lentamente ma incisivamente prendendo piede nel dibattito pubblico americano. Specialmente tra il 2025 e il 2026, si sono susseguite una serie di dichiarazioni shock sul tema.

Cosa dicono le più alte cariche Usa sugli alieni

La deputata repubblicana Anna Paulina Luna ha ribadito di recente ciò che sostiene già dal 2023, ovvero che vi siano numerosi file e documenti governativi secretati sulla questione; a febbraio scorso, l’ex presidente Barack Obama, intervistato in un podcast, ha dichiarato che gli alieni sono reali, anche se non li ha mai visti. La dichiarazione ha fatto clamore, tant’è che lo stesso Obama ha corretto il tiro, dicendo che si riferiva a un calcolo di probabilità sul fatto che possano esserci altre forme di vita nell’universo oltre la nostra.

Fatto sta che, pochi giorni dopo l’intervista dell’ex presidente, Donald Trump ha promesso di desecretare tutti i documenti che riguardano gli alieni e i cosiddetti ufo. Ma è di qualche giorno fa la dichiarazione del numero 2 della Casa Bianca, JD Vance, che, intervistato da un famoso youtuber, ha dichiarato: «Gli alieni sono demoni, esseri celesti che volano in giro, che fanno strane cose alle persone». E ancora: «Ogni grande religione mondiale, incluso il cristianesimo in cui credo, ha compreso che là fuori ci sono cose strane, difficili da spiegare». Dichiarazioni forti, che se fatte da una persona qualsiasi di solito verrebbero classificate come deliri, ma quando a farle è il vicepresidente degli Stati Uniti, a poca distanza da quelle di un ex presidente, allora le cose cambiano.

L’ipotesi demonologica

Nel cristianesimo (così come in altre religioni) si parla dell’esistenza di esseri totalmente spirituali, quindi non dotati di un corpo materiale, che si dividono in angeli e demoni, buoni o cattivi per farla breve. Ora credere a ciò è ad appannaggio esclusivo della fede di ognuno, in base alle proprie credenze personali, ma l’accostamento che Vance fa tra demoni e alieni, rimanda alla storia del più grande esoterista e occultista dell’epoca moderna, l’inglese Aleister Crowley.

Il mago nero Crowley

Crowley, conosciuto ai più per essere apparso sulla copertina di un famoso disco dei Beatles e per una canzone di Ozzy Osburne a lui dedicata, fu un personaggio vissuto tra la fine dell’800 e la metà del ‘900, mago, esoterista e occultista, l’iniziatore di una filosofia magico-religiosa chiamata “Thelema”, dove interpretava lo spiritualismo con le categorie della religione dell’antico Egitto. Gli fu dato l’appellativo di satanista, in quanto fece propria volutamente e provocatoriamente la simbologia satanica, come il numero 666 e l’appellativo di “grande bestia”.

Era dedito a rituali magici, con pratiche sessuali e assunzioni di droghe e, proprio durante una serie di questi rituali, dichiarò di essere venuto in contatto con un’entità proveniente da un’altra dimensione, dal colore grigio, chiamata Lam, che Crowley riprodusse su un foglio, disegnandola a matita. Il disegno fu esposto nella mostra “Esibizione delle anime morte”, al Greenwich Village di New York nel 1919 e lo stesso Crowley inserirà il ritratto di Lam nel frontespizio del suo commento al libro La Voce del silenzio di Helena Blavatsky, spiritualista, medium, fondatrice della “società teosofica”, una corrente religioso-spiritualistica che ha creato le fondamenta da cui attinge l’odierna “new age”.

ET era un demone?

La particolarità di questo Lam è quella di essere una perfetta rappresentazione plastica dell’alieno grigio, con la testa grande e triangolare, la bocca a fessura, così come lo rappresenterà la letteratura e la cinematografia moderna. Questo ha dato adito a una serie di teorie più o meno grossolane che, a quanto pare, sembrano tornare in auge di questi tempi.

Crowley ha quindi incontrato gli alieni? E gli alieni sono ciò che nell’immaginario religioso conosciamo come demoni? Non c’è dato saperlo, fatto sta che in alcuni ambienti occultisti, esiste un vero e proprio culto di Lam, tramandato dai discepoli di Crowley, alcuni dei quali hanno dichiarato di continuarlo a invocare più volte, con lo scopo di permettere a Lam di far avanzare spiritualmente tutta l’umanità. A noi non resta che aspettare la prossima puntata di X-files da Oltreoceano.