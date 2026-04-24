Alcaraz salta Roma e Parigi: “E’ un momento difficile per me…”. Sinner rischia a Madrid ma passa

Foto: ANSA / EPA/Alejandro Garcia (15 apr 2026)

I due rivali

“Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma o al Roland Garros, in attesa di valutare i progressi e decidere quando tornare in campo. Questo è un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”, è l’annuncio che arriva a sorpresa, ma non troppo, da Carlos Alcaraz sui suoi social. Il tutore al polso col quale si era fatto fotografare nei giorni scorsi non prometteva niente di buono e in effetti, dopo gli ultimi esami, le condizioni del tennista spagnolo sono state ritenute non compatibili con il doppio appuntamento. Se il recupero dovesse procedere bene Alcaraz potrebbe rientrare a Wimbledon.

Alcaraz ai box, niente Roma e Parigi. Sinner resterà numero 1

Il prossimo Roland Garros sarà il secondo Slam saltato per infortunio da ALCARAZ dopo l’Australian Open 2023, allora per un problema alla gamba destra. Lo spagnolo starà dunque due mesi fuori, anche se in passato ha dovuto fare i conti con uno stop più lungo (out da novembre 2022 a febbraio 2023). Oltre a perdere 3000 punti nel ranking fra Roma e Roland Garros, con la sua assenza permetterà a Sinner di essere il grande favorito sulla terra rossa parigina: per il 24enne altoatesino la chance dunque di completare il Career Grand Slam oltre a ridurre il divario da Alcaraz – in questo momento avanti 7-4 – in termini di Major vinti. Sinner, inoltre, è sicuro di restare numero 1 del mondo almeno fino alla fine del torneo di Wimbledon, dunque fino a domenica 12 luglio.

Jannik Sinner, oggi, ha però faticato all’esordio dell’Atp sulla terra rossa di Madrid ma è passato al secondo turno battendo in tre set il francese Benjamin Bonzi, n. 104 del ranking.