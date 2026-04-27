Aggredito dal branco con dei cocci di bottiglia: 14enne ferito a Milano. Non è in pericolo di vita

Foto: Immago economica / MARCO CREMONESI (2020-11-03)

Ricoverato al Niguarda

Il giovanissimo sarebbe stato aggredito da un gruppo di giovani e ha riportato ferite e lacerazioni alla schiena e al capo. De Corato: Emergenza a Milano. Periferie abbandonate. Approvazione definitiva del Decreto Sicurezza è importante

Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato stato trovato ferito in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. È accaduto nella serata di ieri. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l’ambito in cui è accaduto il ferimento. I carabinieri stanno verificando la dinamica di quanto accaduto: se si tratti di un’aggressione o le ferite d’arma da taglio che ha sul corpo hanno altre ragioni e derivano da un incidente durante il quale il ragazzo è finito contro un oggetto tagliente. E dai primi accertamenti e dai racconti del giovane italiano di origine tunisina è emerso che che l’adolescente sarebbe stato stato aggredito da un gruppo di giovani, con dei cocci di bottiglia, nella via che si trova nei pressi della Stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Musocco. Gli aggressori gli hanno causato ferite lacero contuse alla schiena e al capo, per poi fuggire. Il minore è stato trasportato in codice rosso (il codice di massima gravità) all’ospedale Niguarda, ma non è in pericolo di vita.

De Corato: Emergenza a Milano

Tra i primi a commentare la notizia dell’aggressione c’è il deputato milanese di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato. L’esponente del centrodestra ha scritto in una nota «Apprendo con profondo sconforto dell’ennesima grave aggressione avvenuta con cocci di bottiglia al corpo e alla testa di un giovane ragazzo nella città di Milano. Questa volta vittima dell’aggressione è un ragazzino di appena 14 anni che ora versa in gravi condizioni. Ancora una volta il luogo di questi gravi episodi è risultato essere una delle tante periferie abbandonate dalla Giunta Sala da un decennio, ovvero Quarto Oggiaro».

Bene approvazione dl sicurezza

De Corato ha ricordato che «Da anni denuncio che nelle zone più periferiche di Milano, serve una maggiore presenza della Polizia Locale perché lì, la criminalità, agisce con più frequenza. Un fatto gravissimo che mi fa pensare come ormai l’uso delle armi bianche stia diventando un’abitudine anche tra i giovanissimi. Voglio ricordare a proposito l’importanza dell’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza avvenuto pochi giorni fa alla Camera dei Deputati, nonostante l’Insensata contrarietà delle opposizioni di Centrosinistra. Le Forze dell’Ordine hanno ora a disposizione degli strumenti che gli consentiranno di prevenire e contrastare al meglio questa emergenza che continua a versare sangue sulle strade di Milano».