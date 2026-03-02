Video choc: “la testa” di Giorgia Meloni decapitata da una finta ghigliottina

La chiamano satira?

Il filmato del "boia" che lascia andare la lama sul volto della premier che cade nella cesta tra l'esultanza di qualche presente dura solo 5 secondi. La simbolica esecuzione capitale della premier italiana sarebbe avvenuta al Carnevale popolare di Reggio Emilia

Un video choc, breve, di appena 5 secondi ma che bastano per mostrare una scena dal significato agghiacciante. Nel frame un ragazzo che veste i panni del boia, con addosso una felpa nera e con il volto coperto da un passamontagna nero e un’ascia di cartone in mano vicino alla riproduzione di una finta ghigliottina. Alla base del patibolo, nello spazio che nelle esecuzioni della pena capitale in Francia era destinato alla testa, il volto del condannato a morte: Giorgia Meloni.

Esultanza mentre la lama scende e “la testa” cade nella cesta

Intorno al buco della vernice rossa sui bordi, a voler rappresentare probabilmente una macchia di sangue, a riprova del suo utilizzo. La finta lama che parte per la decapitazione simbolica tra l’esultanza di chi assiste alla scena, e che fa cadere il viso disegnato della premier in una cesta sottostante dove sembrano essere presenti altre ‘teste’. Quella riconoscibile è dell’isreaeliano Netanyahu. E vari cartelli: uno rosso su fondo verde che riporta la frase “collezionali tutti”, bene in vista nell’inquadratura. Poi una sorta di ‘ruota della fortuna” con una freccia che indica il cognome ‘Meloni’ tra le possibili alternative: Orban, Netanyahu, Trump e altri due nomi che sembrerebbero essere Putin (scritto Peoutin) e Musk (coperto da dell’erba che ne ostruisce la visuale).

Il Carnevale popolare di Reggio Emilia

Questo è quello che sarebbe accaduto sabato 28 febbraio a Reggio Emilia, durante il “Carnevale popolare” che ogni anno si celebra lungo le strade della città, organizzato da realtà autogestite. Una iniziativa che dovrebbe essere animata da uno spirito di comunità visto il coinvolgimento di grandi e piccoli nei preparativi ma anche di ironia e satira. Ironia e satira che si fa fatica a trovare nella riproduzione di una decapitazione in generale e nel particolare di una donna che guida il governo della Nazione.

FdI: spettacolo degradante. Vergognatevi e chiedete scusa

Nella tarda mattinata il video è stato condiviso anche dalle pagine social di Fratelli d’Italia che scrive: “Ecco come certi centri sociali promuovono valori come tolleranza e rispetto di cui tanto si vantano. Quello andato in scena a Reggio Emilia durante il carnevale è uno spettacolo degradante che non diverte nessuno. La loro violenza, seppur simbolica, è il segno di un vuoto politico e culturale che provano a riempire con l’odio. Vergognatevi e chiedete scusa” si legge sui social.