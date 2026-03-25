Una Task Force Africa al fianco delle imprese italiane nel Continente: da Sace un nuovo strumento per il Piano Mattei

Un impegno del sistema Paese

L’attuazione del Piano Mattei per l’Africa si arricchisce con un nuovo strumento operativo: la Task force Africa di Sace, la società assicurativo-finanziaria italiana, partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzata nel sostegno alle imprese, al tessuto economico nazionale e alla competitività in Italia e nel mondo.

La Task Force Africa di Sace per il Piano Mattei

La Task force, spiega una nota di Sace, rappresenta un’iniziativa strategica per «rafforzare il supporto alle imprese italiane nei mercati africani e favorire la diversificazione geografica dell’export, anche alla luce dell’attuale contesto geopolitico internazionale». L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’approccio integrato di iniziative commerciali, team dedicato, presenza sul territorio e accompagnamento alle imprese e si articola in un insieme di azioni concrete, come il parere di assicurabilità gratuito per le operazioni di Credito Fornitore in tutti i 18 Paesi del Piano Mattei, un intervento diretto per accelerare lo sviluppo di nuove operazioni nei mercati africani; il potenziamento della copertura territoriale, oltre le attuali sedi Sace, con un maggior presidio del network di export advisor in Paesi come Ghana e Kenya, in linea con l’estensione geografica del Piano Mattei oltre che in Nigeria e in Sud Africa; attivazione di canali dedicati alle imprese, tra cui un team di risorse specializzate e una casella di contatto unica – pianomattei@sace.it ; rafforzamento delle attività di accompagnamento, attraverso business forum (come, ad esempio, il prossimo in Costa d’Avorio), l’organizzazione di iniziative di business matching con controparti africane e programmi di formazione specialistica come l’Africa Champion Program.

L’impegno a supporto delle imprese italiane

«Con la Task Force Africa rafforziamo ulteriormente il nostro impegno a supporto delle imprese italiane in una fase in cui diventa sempre più strategico diversificare i mercati di sbocco dell’export», ha dichiarato Michele Pignotti, amministratore delegato di Sace, sottolineando che «l’Africa rappresenta un’area ad alto potenziale e il nostro obiettivo è accompagnare le imprese con strumenti concreti, una presenza attuale e prospettica sempre più capillare sul territorio e un supporto mirato, facilitando l’accesso alle opportunità di business e contribuendo agli obiettivi del Piano Mattei».

La visione strategica del Piano Mattei

L’iniziativa si inserisce in un quadro complessivo di espansione e rafforzamento del Piano Mattei, che è anche uno dei focus nell’ambito della visita della premier Giorgia Meloni in Algeria.

