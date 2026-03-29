Trump prepara l’invasione dell’Iran, i Pasdaran lo sfidano: “I marines sono un ottimo cibo per gli squali”

Trump ci pensa, l’ipotesi “boots o the ground“, resta aperta, anzi, apertissima via via che le difficoltà nella chiusura della guerra in Iran aumentano. L’amministrazione Usa pensa a un’operazione di terra lunga settimane fatta di incursioni mirate e non un’invasione vera e propria su larga scala. Ma l’Iran si è detto pronto a fronteggiare sul campo i Marines americani e li ha sfidati: “Li aspettiamo, daremo loro fuoco”, minaccia il potente capo del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. L’esercito iraniano ha minacciato oggi gli Stati Uniti d’America, avvertendo che qualsiasi tentativo di invadere via terra il Paese mediorientale avrà “conseguenze catastrofiche” e dichiarando che le truppe americane diverranno “ottimo cibo per gli squali del Golfo“.

L’invasione dell’Iran e le minacce ai marines dei pasdaran

Per il portavoce, l’esercito iraniano sta “contando i minuti” per poter “annichilire” le forze Usa, se dovesse essere lanciato un attacco di terra. Il presidente Donald Trump, ha detto ancora Zolfaqari, “ha ripetutamente minacciato l’Iran, parlando di operazioni di terra e dell’occupazione di alcune isole del Golfo Persico”. Per Zolfaqari, queste ambizioni non sono altro che “un sogno irrealizzabile”.