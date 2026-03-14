Trump bombarda Kharg, l’isola del petrolio, l’Iran colpisce l’ambasciata Usa in Iraq. Taglia di 10 milioni su Khamenei

La guerra del golgo

Tutto previsto, come da segnali lanciati ieri. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato l’isola di Kharg, il ‘cuore’ dell’industria del petrolio dell’Iran, per ottenere l’apertura dello Stretto di Hormuz. L’offensiva, annuncia Donald Trump, ha risparmiato le infrastrutture sull’isola. “Su mio ordine, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto uno dei più potenti bombardamenti nella storia del Medio Oriente, annientando completamente ogni obiettivo militare sull’isola di Kharg, il gioiello della corona iraniana”, afferma il presidente degli Stati Uniti con un post sul social Truth. “Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto. Per ragioni di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere sull’isola”, che si trova nel Golfo Persico.

Trump e l’isola del petrolio, Kharg da occupare

“Tuttavia, se l’Iran o chiunque altro dovesse fare qualcosa per interferire con il libero e sicuro passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente questa decisione”, avverte Trump, annunciando che “molto presto” le navi della marina americana inizieranno a scortare le petroliere. L’Iran, con il blocco dello Stretto, tiene in scacco la via del greggio, con effetti sul 20% del traffico mondiale. Risultato: prezzi alle stelle, con un barile a oltre 103 dollari – record da giugno 2022 – e effetti sul costo di benzina e diesel. Il New York Times, sulla base di informazioni fornite da una fonte militare, afferma che i raid americani hanno colpito depositi di missili e di mine, potenzialmente utilizzabili nelle acque dello Stre

“Durante il mio primo mandato, e tuttora, ho ricostruito le nostre forze armate trasformandole nella forza più letale, potente ed efficace al mondo. L’Iran non ha la capacità di difendere nulla di ciò che vogliamo attaccare: non c’è niente che possano fare al riguardo”, aggiunge Trump prima di ribadire che “l’Iran non avrà mai un’arma nucleare, né avrà la capacità di minacciare gli Stati Uniti d’America, il Medio Oriente o tantomeno il mondo intero”, afferma, prima di esortare il nemico alla resa: “L’esercito iraniano e tutti gli altri che hanno un ruolo in questo regime terroristico farebbero bene a deporre le armi e a salvare quel che resta del loro paese, che non è molto”.

Una taglia da dieci milioni di dollari su Mojtaba Khamenei

Gli Stati Uniti piazzano una taglia da 10 milioni di dollari su Mojtaba Khamenei, nuova Guida Surpema dell’Iran, e sugli altri big del regime. La guerra con Teheran passa anche e soprattutto per l’acquisizione di informazioni fondamentali, elemento indispensabile per continuare l’operazione Epic Fury. Gli Stati Uniti offrono ricompense fino a 10 milioni. La lista dei ‘most wanted’ non comprende solo Khamenei. In un post pubblicato dall’account ‘Reward for Justice’, collegato al Dipartimento di Stato americano, accanto al figlio dell’ayatollah Ali Khamenei figurano il capo del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale Ali Larijani, il ministro dell’Intelligence Esmail Khatib e quello dell’Interno, Eskandar Momeni.

“Queste persone comandano e dirigono vari reparti dei Guardiani della Rivoluzione, che pianificano, organizzano e mettono in atto atti terroristici in tutto il mondo”, il messaggio. “Se disponete di informazioni su questi o altri leader chiave dei Guardiani della Rivoluzione – si aggiunge – inviatecele tramite la nostra linea dedicata basata su Tor o tramite Signal. Le vostre informazioni potrebbero darvi diritto al trasferimento e a una ricompensa”.

Intanto, stanotte un attacco ha colpito l’ambasciata statunitense a Baghdad, in Iraq. Sul sito era visibile questa mattina una colonna di fumo.