Sventato un attentato a Parigi contro la sede di Bank of America: indaga l’antiterrorismo

Dalla polizia

Si indaga anche per "fabbricazione di un ordigno incendiario o esplosivo in relazione a un'impresa terroristica

La polizia francese ha sventato un attentato alla sede centrale di Bank of America a Parigi e arrestato un uomo che stava per far esplodere un ordigno artigianale. Lo rende noto l’emittente Bfmtv mentre la Procura nazionale antiterrorismo ha aperto un’indagine per “tentativo di incendio doloso o altro atto pericoloso in connessione con un’impresa terroristica”. Si indaga anche per “fabbricazione di un ordigno incendiario o esplosivo in relazione a un’impresa terroristica”, “possesso e trasporto di un ordigno incendiario o esplosivo al fine di provocare danni pericolosi, in relazione a un’impresa terroristica” e “associazione a delinquere di stampo terroristico”.

Il messaggio del ministro

In un messaggio su X il ministro dell’Interno Laurent Nuñez si è congratulato con la squadra di polizia intervenuta. “Complimenti alla rapida azione di una squadra di polizia della prefettura che ha permesso di sventare un violento attacco terroristico la scorsa notte a Parigi”, ha dichiarato l’esponente del governo.

Si indaga su più fronti

L’antiterrorismo sta indagando su più fronti. Dai gruppi di estrema sinistra al mondo radicalizzato arabo. La capitale è tenuta in stretta osservazione, cosi come anche altre città, in relazione alle proteste anti-occidentali scatenatesi sia dopo i fatti di Gaza che dopo la guerra a Teheran. La Francia ha una forte presenza di rappresentanza musulmana. In tutta la Francia vivono tra i 5 e i 6 milioni di musulmani (circa il 10% della popolazione nazionale), con la concentrazione più alta proprio nella regione dell’Île-de-France. A Parigi sono lameno un milione e mezzo.

Nel gennaio del 2015 si registrò l’attacco alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo e al supermercato Hyper Cache. La notte più tragica a novembre dello stesso anno, con attacchi coordinati allo Stade de France, a diversi bar e ristoranti e al teatro Bataclan. Il bilancio fu di 130 vittime. Nel novembre scorso è stato celebrato il decimo anniversario di questi evento.