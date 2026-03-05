Stampa inglese contro Fabrizio Romano: ha elogiato il “ruolo umanitario” dell’Arabia Saudita (video)

Attacchi da Londra

Fabrizio Romano, noto giornalista italiano esperto di calciomercato, è stato oggetto di forti critiche mediatiche e sui social per il suo appoggio all’Arabia Saudita. Il motivo? Ha pubblicato su X un video in cui elogiava il Paese per il ruolo umanitario e promuovendo sui propri canali anche il King Salaman humanitarian aid e il KS Relief center, illustrando i piani dell’associazione. La bufera è nata a seguito di un fenomeno chiamato sportwashing, ossia il tentativo di migliorare la percezione dello Stato arabo attraverso le discipline atletiche come il calcio.

Romano ha promosso i centri di soccorso in 13 Paesi, incluso lo Yemen, ma anche programmi sanitari contro le malattie, strutture per bambini e di riabilitazione per chi ha subito il dramma della guerra, tutte a nome dell’organizzazione saudita. Alcuni l’hanno accusato di non essere più un giornalista vero e affermano di aver perso la fiducia nelle sue parole. In poche ore, il video che ha pubblicato sui social ha guadagnato più di 11 milioni di visualizzazioni , con tantissimi commenti negativi.

Romano nella bufera mediatica per aver incensato i sauditi in un video: lo attacca anche il Telegraph

Il Telegraph ha criticato aspramente la scelta del giornalista italiano, senza mezzi termini. Come si legge nell’articolo dedicato alla questione, «l’incarico di ambasciatore saudita per gli aiuti umanitari rappresenta un sorprendente cambiamento nella carriera di Romano che si è fatto un nome come cronista di calciomercato». A quanto pare, il giornale inglese presume che questa «volontà di promuovere le organizzazioni saudite abbia migliorato il suo accesso, in particolare al club di Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr, uno delle quattro squadre di proprietà maggioritaria del Fondo di investimento pubblico del Paese».

Ma l’invettiva prosegue: «La situazione dello sport contemporaneo lascia spesso un sapore amaro, ma vedere Romano diffondere docilmente le buone notizie sull’Arabia Saudita» darebbe l’impressione che «è stata una giornata particolarmente cupa per il giornalismo calcistico. C’è la sfacciata volgarità di tutto ciò e l’implicita dimostrazione di forza nell’acquistare spazio televisivo da un uomo con un pubblico più vasto della maggior parte dei giornali». Chiaramente, il Telgraph non si aspetta «che tutti i giornalisti sportivi siano Woodward e Bernstein. Non sappiamo quanto lo abbiano pagato, ma lui lo sa chi è Kashoggi? Ecco, quando sentiamo “Arabia Saudita” e “giornalista” nella stessa frase, pensiamo subito a Jamal Kashoggi». Una stoccata non indifferente, che è arrivata proprio da uno dei più autorevoli quotidiani britannici.