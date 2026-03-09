Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna dopo la fuga in auto

Celebrità nel mirino

Bossoli di un fucile d'assalto sono stati trovati nei pressi dell'abitazione della famosa cantante. La polizia di Los Angeles avrebbe posto sotto custodia una sospetta trentenne dopo un breve inseguimento. Le ragioni del folle gesto sono ancora tutte da chiarire

Una donna di circa trent’anni è stata arrestata dopo aver sparato diversi colpi di fucile contro la villa della cantante Rihanna a Beverly Hills, nella contea di Los Angeles. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio, intorno alle 13:21 ora locale, quando la sospettata si sarebbe fermata davanti alla proprietà dell’artista e avrebbe aperto il fuoco dalla propria automobile. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe sparato circa dieci colpi utilizzando un fucile d’assalto AR-15. Quattro proiettili hanno raggiunto l’abitazione e almeno uno ha perforato i muri della casa. Al momento della sparatoria la cantante si trovava all’interno della villa, ma non è stato chiarito se fossero presenti anche il compagno, il rapper A$AP Rocky, e i loro tre figli. Nessuno è rimasto ferito.

L’intervento della polizia

Agenti del Los Angeles Police Department sono intervenuti poco dopo le segnalazioni dei residenti, che avevano riferito di aver sentito diversi spari nella zona residenziale di Beverly Hills, uno dei quartieri più sorvegliati dell’area metropolitana. Un funzionario di polizia ha dichiarato a CBS News, partner statunitense della BBC, che l’abitazione presa di mira apparteneva a Rihanna e che sul posto sono stati trovati bossoli da fucile d’assalto.

La sospettata, alla guida di una Tesla bianca, si è allontanata subito dopo aver sparato. Il veicolo è stato rintracciato a circa otto miglia dalla proprietà della cantante. Gli agenti hanno fermato l’auto e arrestato la donna senza ulteriori incidenti. La sua identità non è stata resa pubblica e resta al momento in custodia cautelare. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se l’attacco fosse mirato direttamente alla cantante o se si tratti di un gesto isolato privo di un obiettivo preciso. Le autorità non hanno fornito indicazioni sul possibile movente della sparatoria.

