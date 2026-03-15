“Sei benvenuto con i piedi davanti”. Scritta choc contro Lotito sul muro di una chiesa prima di Lazio-Milan

“Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto… coi piedi davanti”. Così recita la scritta apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma. La scritta, dipinta con vernice spray azzurra, fa riferimento alle esequie religiose che si fanno in chiesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Vescovio, a cui sono affidate le indagini. Una frase che è stata scoperta poche ore prima della partita Lazio-Milan; stasera i sostenitori biancocelesti torneranno in massa per sostenere la squadra di Maurizio Sarri nel big match contro i rossoneri di Allegri. Sarà l’ultima presenza stagionale dei tifosi laziali sugli spalti prima del ritorno allo sciopero annunciato per le successive gare casalinghe.

Minacce a Lotito sul muro della chiesa, la solidarietà della politica

La scoperta della frase minacciosa ha immediatamente suscitato la solidarietà dei colleghi di partito di Lotito. “Esprimo solidarietà, anche a nome di tutta Forza Italia, al senatore Claudio Lotito per le gravi e minacciose scritte, a lui rivolte, comparse sul muro di una chiesa a Montesacro. Il dissenso non deve mai trasformarsi in odio e violenza, anche verbale”, dice in una nota il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Un grande abbraccio a Claudio LOTITO. Le minacce qualificano sempre chi le fa, non chi le riceve. Sono certa che questi insulti squallidi non faranno che rafforzare ancora di più il suo impegno, la passione e la serietà con cui porta avanti il suo lavoro ogni giorno. A lui tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza”, sono le parole della ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.