Scoperta la ragazza operata dal chirurgo nella casa horror di Epstein. Il racconto da brivido: “E’ stato spaventoso” (video)

I "files" del pedofilo

“E’ stato terribile, mi sono svegliata e avevo sei persone col camice bianco intorno a me…”. La ragazza che in una foto svelata dagli Epstein Files è stata segretata e operata dal medico Jess Ting, un chirurgo plastico statunitense che lavora a Mount Sinai Health System a New York City, sarebbe Juliette Bryant, una ex modella sudafricana che si è riconosciuta nella foto scattata nella casa “degli orrori” del finanziere pedofilo americano, nel New Mexico. Secondo i documenti, Ting avrebbe praticato 35 punti di sutura alla ragazza direttamente nella sala da pranzo del finanziere. Il medico compare frequentemente nei file rilasciati. Guardando quella foto, una donna dall’altra parte del pianeta ha riconosciuto qualcosa, un dettaglio, dei pantaloni. Quella donna si chiama Juliette Bryant. In questo video il suo racconto. Era un’operazione per ricostruire l’imene della ragazza e renderla di nuovo vergine per offrirla a Espstein e ai suoi amici?

Epstein, il racconto della ragazzina operata