L'editoriale
Sbornia referendaria: è già zuffa a sinistra. Ci pensa Meloni a governare (anche) la ripartenza
Le istantanee dell’ultima settimana post-referendum restituiscono tutta la distanza fra un’esperienza di governo capace di «resistere agli urti della vita» e un campo senza perimetro politico che non sia l’ambizione sfrenata di tornare al potere. Nelle ore in cui i leader delle opposizioni e sodali della stampa al seguito erano intenti a vagliare sui cataloghi i nuovi arredi di Palazzo Chigi (si scherza eh: anche se più di qualcuno degli “illusi del No” ci crede davvero), Giorgia Meloni era in Algeria a stringere i bulloni del “Piano Mattei”: ossia ad assicurare all’Italia approvvigionamenti di gas nel pieno della crisi di Hormuz, nuovi contratti, nuovi investimenti, più sicurezza e controllo delle partenze. Rientrata a Roma, nel momento in cui i tipi delle opposizioni si sbrodolavano sui soliti giornali sulla fantomatica fine del «tocco magico» della premier, quest’ultima incassava dal Parlamento di Bruxelles la promozione del “modello Albania” a dottrina europea nella lotta all’immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani.
E ancora. Nei giorni in cui la presidente del Consiglio – d’accordo con i protagonisti coinvolti, con l’obiettivo comune di imprimere un rilancio senza fornire narrazioni di comodo agli avversari – accettava il passo indietro del sottosegretario Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, ottenendo lo stesso gesto di responsabilità politica dal ministro Daniela Santanchè, a sinistra è tornato in scena il più classico degli psicodrammi fra i progressisti: l’esplosione delle divisioni interne. Proprio così. Se il centrodestra (è accaduto anche dentro in Forza Italia, con la staffetta Gasparri-Craxi) ha preso atto della sconfitta referendaria ed elabora già le prime risposte, senza però far terremotare equilibri e unità interna, discorso del tutto diverso fra le file dei cosiddetti vincitori della tornata. Capaci di gestire maldestramente persino i rari momenti positivi.
Come nelle peggiori “sbornie”, infatti, a sinistra hanno finito tutti per straparlare finendo per azzuffarsi l’un con l’altro. A dare il là Giuseppe Conte che ha pensato bene di «mettere il cappello» alla vittoria chiamandosi – a sorpresa – dentro le primarie di coalizione. Un’accelerazione che ha portato Elly Schlein (sulla carta tenutaria dello strumento) ad inseguire per l’ennesima volta l’avvocato di Volturara Appula. Con il terzo, Ernesto Maria Ruffini, pronto a correre in quota ulivista ma senza “benedizione” dei suoi sponsor: mossa che sa di ennesima gaffe. Il risultato? Il solito caos. Passata la nebbia dell’ubriacatura infatti, e preso atto che quel 56% del “fronte del No” c’azzecca ben poco con l’accampamento spacciato per alternativa di governo, la realtà ha già spazzato le suggestioni: il governo Meloni è sempre lì, nessuna esplosione in atto né messa in discussione delle linee programmatiche, delle alleanze internazionali, della natura politica della coalizione. Del resto – come titola il Secolo d’Italia – parlano i numeri: l’esecutivo di destra-centro, nei suoi primi tre anni, ha reso l’Italia più competitiva in tutti gli indicatori internazionali dello sviluppo economico.
Dall’altra parte? Beato chi l’ha capito. L’unica certezza – dopo quattro anni di opposizione! – è che non c’è ancora alcun programma: tutti i protagonisti, infatti, chiedono di «partire» da questo. Nessuno, per il resto, si fida di nessuno. Nemmeno del sistema di cui si sono sempre vantati per decidere il candidato premier: quelle primarie, appunto, che valgono – secondo il “padre nobile” Romano Prodi – solo quando…non sono primarie. Ossia quando l’indicazione è, di fatto, un plebiscito. Come avvenne con il professore nel 2005. La ragione è confermata da Prodi stesso e da tutti i maggiorenti del Pd furiosi con lo strappo di Conte: se diventano una vera gara le primarie diventano divisive. In effetti è bastato l’annuncio dell’ex premier 5 Stelle per far montare le divisioni: c’è chi vuole aperte, chi le vuole chiuse, chi a un turno, chi col doppio turno. C’è invece chi – da Bettini a Franceschini fino a Rosy Bindi – preferisce il federatore, o il “papa straniero”, o ancora la “papessa” (ossia Silvia Salis): un modo tutto piddino per dire né Elly né Giuseppi. Con quest’ultimo, beffa nella beffa, che supererebbe la leader dem in tutte le proiezioni interne sulle primarie.
Nel campo largo è già tutti contro tutti. Senza considerare le prime “sparate” sui punti fondamentali del futuro programma di coalizione. A partire dagli esteri. Punto fermo per l’ex ministro grillino Stefano Patuanelli è lo «stop al sostegno all’Ucraina». Posizione che ha mandato su tutte le furie i dem come Filippo Sensi che gli ha replicato a brutto muso: «Con noi, invece, gli aiuti ci sono stati, ci sono e ci saranno. Fatevene una ragione». Nemmeno una settimana di vita, dunque, e la foto del “campo” a piazza Barberini è già ingiallita. Senza capo né coda, senza metodo né paradigma valoriale, Schlein, Conte e compagnia continuano ad assomigliare a una scolaresca in gita nella Terza Repubblica. Nel frattempo governata da chi – nonostante i marosi – non ha mai perso la bussola. Né la propria compagnia. Né la direzione. E mentre gli altri litigano intrappolati nelle proprie contraddizioni, lei è già ripartita.
La Sinistra con questa “vaccata del NO” ha fatto molti danni a se stessa e all’Italia ma finge di non rendersene conto ma lo capiranno, la criminalità avrà sempre più mano liberà e la sicurezza sempre più compromessa e la colpa sarà proprio degli Italiani non del CdX.
Avanti cosi Giorgia, non cullarti di questa accozzaglia di sgangherati!
Conflitto tra potere giudiziario e politico, fine di una confusione mentale?
Attraverso una sbornia , con l’idea che utilizzando l’alcol si rallentano ansie , stress o conflitti emotivi?
Italiani.., questi personaggi all’etanolo si sentono più audaci o spavaldi , portandoli a sopravvalutare le proprie capacità.
Comunque cari cittadini si può benissimo dire che:
“gira e gira , il cetriolo va sempre in culo all’ortolano” e quindi a pagare o a subire è sempre chi lavora onestamente o il più debole!
il referendum è stato un banco di prova per la sinistra in vista delle prossime consultazioni politiche del 2027. E’ necessario e fondamentale far entrare nel governo di centrodestra sia Calenda che Vannacci per vincere le prossime elezioni e tenere una sinistra pericolosa e mortale per il paese. Vorrei tanto che questo mio consiglio arrivasse alle orecchie della nostra premier. Grazie
Meloni sta facendo molto bene. In campo internazionale da 10, in quello nazionale, da 8. Deve accelerare la filiera produttiva dell’energia in Italia. LA media di Meloni e’ OTTIMO (9). Ma la nostra premier si ricordi che non deve imboccare la strada delle avventure colle “elezioni anticipate”. Mattarella non le concederebbe e nominerebbe un suo uomo al posto di Giorgia.
Il Presidente MELONI se vuole ripartire deve fare leggi di destra sulla sicurezza che vogliono tutti i cittadini anche quelli che almeno fino ad adesso non hanno votato a destra. Quindi pene severe senza sconti e abbuoni, rivedere la legittima difesa e l’omicidio stradale, e abbassare l’età perseguibile penalmente nonchè come in USA aumentare le pene per i recidivi ed eliminare anche il patteggiamento utile solo ai delinquenti ed ai magistrati che non sanno indagare. Stravolgere l’isee comunista che è ingiusto e anticostituzionale perchè abbuffa gli evasori totali e tutti i delinquenti che non possono dichiarare il reddito quali camorristi, spacciatori, contrabbandieri, rapinatori, ladri, ricottari etc.
È ingiusto perchè gli onesti partono svantaggiati dovendo dichiarare il reddito mentre gli evasori totali ed i delinquenti partono dal reddito zero. È anticostituzionale perchè viola l’art. 47 che tutela il risparmio mentre il mod isee lo penalizza. Io Infatti sono tagliato fuori da tutti i bonus e dagli assegni familiari per causa dei risparmi e del TFR messi da parte con tantissimi sacrifici e privazioni benchè davsempre con reddito medio-basso. La costituzione vale solo quando lo decidono i comunisti e il Presidente MATTARELLA cattocomunista! Ripristinare gli assegni familiari per dipendenti e pensionati da lavoro come prima cioè in base al reddito o al limite farli optare per il reddito e l’isee. Ripristinare le detrazioni fiscali per i figli minorenni e maggiorenni ELIMINATE PER ABBUFFARE I DELINQUENTI SENZA REDDITO. Infati ai delinquenti senza reddito a che servono le detrazjoni fjscali? A niente e per questo i comunisti le hanno eliminate! Che schifo questo assegno unico fatto ad hoc per i delinquenti ed accettato con entusiasmo dal partito di DIO, PATRIA E FAMIGLIA! Presidente MELONI con questo assegno unico sto perdendo da Marzo 2022 circa 300 € al mese! Purtroppo quale ex MSI d’hoc ho sempre votato a destra e SI a questo referendum ma ad essere sincero questo Governo di asserita destra mi ha super deluso e dissanguato accettando l’isee illegale comunista. Presidente MELONI se ha paura di fare le cose di destra è inutile aspettare la fine della legislatura si vada a votare e facciamo vincere i comunisti tanto le cose non cambieranno di molto! I comunisti benchè sconfitti dalla storia al Governo fanno i falliti comunisti mentre la destra ha paura di fare la destra! Nel programma era previsto la eliminazione del reddito della vergogna invece è stato cambiato solo il nome! Ho amici che votano a sinistra e lavorano in nero che tra reddito di inclusione e assegno unico prendono più di un buon stipendio. A proposito di isee ho un amico Medico del 118 con moglie insegnante quindi con un reddito 3 volte il mio che prima prendeva quasi zero detrazioni fiscali e zero assegni familiari ma da Marzo 2022 prende un cospiquo assegno unico! Tutto questo perchè ha l’isee basso poichè ha il cc spesso in rosso e quasi zero risparmi perchè ha fatto e fa la bella vita! Che schifo di Italia! Presidente MELONI i risparmi dei lavoratori dipendenti già super tassati non devono fare parte dell’isee o al massimo al 5%! Lo so che scrivo inutilmente!