Roma come Milano, tram fuori controllo ne tampona un altro: panico a bordo e dieci feriti

Incidente alla Prenestina

Sono dieci le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale in seguito al tamponamento tra due tram avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina all’altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Dalle primissime informazioni, nessuno sarebbe in condizioni gravi. Un incidente che fa seguito a quelli dei giorni scorsi a Milano, dove in quattro giorni se n’erano verificati cinque. Nulla di grave, a Roma, anche se lo spavento a bordo è stato notevole. I feriti, trasportati in ospedale, non sono in gravi condizioni. “Il servizio tranviario lungo via Prenestina è tornato regolare intorno alle 9.30 dopo che un tamponamento, senza gravi conseguenze, aveva limitato la circolazione delle linee 5, 14 e 19”. Ne dà notizia Atac spiegando che “nel corso della parziale interruzione, iniziata intorno alle 8, la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus”. I tecnici Atac sono intervenuti “per risolvere nel minor tempo possibile la limitazione del servizio”.

E’ intanto atteso per oggi in Procura a Milano l’interrogatorio del dipendente dell’Atm che lo scorso 27 febbraio era alla guida del Tramlink deragliato e poi finito contro un palazzo, in via Vittorio Veneto. Nello schianto sono morte due persone, Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, e una cinquantina sono rimaste ferite. Il tranviere, convocato in tarda mattinata, è accusato di disastro ferroviario e omicidio e lesioni colpose. L’uomo ha sempre dichiarato, fin dal giorno stesso dell’incidente, di aver perso il controllo del mezzo per un malore improvviso, ovvero una sincope vasovagale dovuta a un trauma all’alluce del piede sinistro che si sarebbe provocato mentre, a inizio turno, aveva aiutato a salire a bordo un disabile in carrozzina. Una versione su cui gli inquirenti e gli investigatori hanno dubbi. Per ricostruire la dinamica, e accertare se si sia trattato di un errore umano o un guasto tecnico, oltre a una consulenza cinematica, sarà molto importante l’esame della scatola nera, eventualmente allargando il campo degli indagati, tra i responsabili della sicurezza, a garanzia per tutte le analisi da svolgere con la presenza di consulenti. Invece è già stata effettuata la copia forense del cellulare dell’indagato.