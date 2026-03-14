Quiteessential: la moda femminile ‘made in Italy’ sfila a Roma e omaggia Valentino

Ecco l'atteso “Make a wish”

Sulle note del capolavoro musicale di Dalla "La sera dei Miracoli" al “Sabo District” torna l'evento organizzato dalla stilista romana Claudia Del Brollo. Attesa la partecipazione di volti noti dello spettacolo, del cinema ma anche della politica

Quando la primavera si avvicina, Quiteessential, marchio moda femminile ‘made in Italy’ torna a sfilare a Roma.

Dopo il successo dell’edizione passata, anche quest’anno i riflettori si riaccendono per presentare la collezione pret-a’- porter P/E pensata e realizzata dal Direttore Creativo del brand, Claudia Dal Brollo, fondatrice e creative director dell’azienda .

La location questa volta è uno spazio neo industriale, “Sabo District” di via Mesula, dove il cemento grigio e l’allestimento spoglio fanno da scenario ai colori e all’eleganza degli abiti QE. Sullo sfondo si fermeranno le modelle per lo scatto finale nel consueto “ritratto di famiglia”.

L’atteso fashion show “Make a wish” avrà inizio questa sera alle 18.30.

Del Brollo: ogni sfilata è un piccolo, grande miracolo

Ad aprire lo show la performance di una danzatrice – in abito bianco fluttuante Quiteessential – che percorrerà la passerella sulle note de “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, perché, come sostiene Claudia Dal Brollo «la realizzazione di ogni sfilata è un piccolo grande miracolo che, ogni volta, prende corpo».

Dai toni naturali all’esplosione dei colori: l’evento che guarda all’estate

La runway si aprirà con il basic QE, dai toni naturali, i tessuti fluidi, i blazer e la compostezza degli abiti femminili.

Poi si cambia e sarà tutto un’esplosione di colori, nei set di mikado, negli outfit più estivi, nelle bluse di mussola semi trasparenti e negli accessori, ai quali quest’anno la Dal Brollo ha dedicato particolare attenzione “creando dei veri e propri gioielli artigianali che d’ora in poi faranno parte della collezione” come fanno notare dall’organizzazione.

Attesa per la nuova versione dell’abito “Claudia”

E dopo la spensieratezza e l’allegria, la sera arriverà con luce e sensualità. A chiudere la sfilata la nuova versione, molto attesa dalle clienti del brand romano, dell’abito iconico “Claudia”, che sarà presentato con nuove varianti di colore sulle note di “Love is in the air” che, come lo scorso anno, sarà il refrain di chiusura.

Omaggio al maestro Valentino

In punta di piedi, Claudia Dal Brollo, cresciuta a Roma e in ammirazione da sempre per le maison della moda romana, renderà omaggio al maestro Valentino, scomparso a gennaio, con un’uscita a lui dedicata, facendo uscire le modelle con delle cuffie in pizzo che si ispirano a quelle celebri lanciate dal Maestro.

Tra gli Ospiti attori, volti tv e politici

Tra gli ospiti che prenderanno parte all’evento hanno già annunciato la loro partecipazione: Eleonora Daniele; Monica Marangoni; Rita Rusic; Rosanna Lambertucci; Luana Ravagnini con la figlia Adele Della Valle; Marina La Rosa; Bianca Luna Santoro; Vita Carbone; Eliana Miglio; Fabiola Sciabarrasi; Claudia Gerini; Margherita Buy; AnnaMaria Monorchio. Saranno presenti anche donne provenienti dal mondo della politica come le deputate Marta Schifone; Alessia Ambrosi e Maria Stella Gelmini.