Pescara, Carlo Masci confermato sindaco del centrodestra sfiorando il 60 per cento. Fallisce il ricorso della sinistra

Perché si è rivotato

Ottime notizie da Pescara, dove i cittadini sono andati al voto per la tornata amministrativa. Confermato alla grande il sindaco uscente di centrodestra Carlo Masci che ha sfiorato il 60 per cento. “Il risultato è stato stratosferico, oltre ogni aspettativa. Sono davvero felice: in questi mesi abbiamo affrontato di tutto, ho dovuto subire di tutto, ma alla fine hanno vinto la buona politica, la buona amministrazione e i buoni sentimenti”. Così il sindaco appena riconfermato alla guida della città, commenta con entusiasmo l’esito del voto. Distaccato Carlo Costantini candidato del centrosinistra al 34,5 per cento. In calo il civico Domenico Pettinari al 6 per cento e Gianluca Fusilli di Stati Uniti d’Europa allo 0,5%.

Masci riconfermato sindaco di Pescara

Circa 14mila pescaresi sono stati costretti a tornare alle urne per rivotare. La colpa? Di un ricorso fatto dai candidati sindaci di sinistra che hanno contestato il risultato elettorale del 2024 che ha visto trionfare con il 51% il sindaco Carlo Masci. “Si sono coalizzati contro di me, la loro speranza era quella di battermi in queste mini elezioni”. Oltre il danno, la beffa. Il “sentiment” positivo era nell’aria: “Sapevamo, girando per la città, che c’era un grande consenso attorno al nostro lavoro – ha aggiunto -. Ma un risultato di questa portata supera davvero ogni previsione”. Masci sottolinea come il sostegno degli elettori sia stato diffuso: “Abbiamo vinto ovunque, con distacchi molto ampi. E’ la dimostrazione che Pescara è una città laboriosa, che ragiona e che sa riconoscere l’impegno e il lavoro fatto per il bene della comunità”. Il primo cittadino ringrazia poi i cittadini per la fiducia rinnovata, definendo il risultato “un segnale forte di fiducia verso il progetto amministrativo portato avanti in questi anni”.

“Sarò il sindaco di tutti”

“Sarò il sindaco di tutti, mi aspettavo un grande risultato ma così è incredibile”, ribadisce il primo cittadino. Il voto si è svolto domenica e lunedì in 23 sezioni in seguito all’annullamento parziale del Consiglio di Stato per “gravi” violazioni. A tal proposito il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha precisato: “Le elezioni disposte, con una decisione francamente sorprendente, per un certo numero di seggi a Pescara, non potevano che confermare, come è avvenuto, il largo successo di Carlo Masci e di Forza Italia. Che continua a fare il sindaco di Pescara con un risultato chiarissimo a suo vantaggio”. Masci ha rivendicato i risultati ottenuti, tra cui la realizzazione di opere pubbliche, l’attenzione al sociale, lo sport, la cultura, la sostenibilità ambientale (“città sempre più verde”) e il posizionamento di Pescara come una città attrattiva, confrontabile con grandi città europee.

“Contestazioni cavillose”

“Non voglio alimentare polemiche. Ma avere fatto spendere soldi per delle elezioni decise in seguito a contestazioni francamente cavillose ci conferma ancora di più come, a volte, anche la giustizia amministrativa sia più motivo di delusioni che di soddisfazioni. In ogni caso Masci ha continuato la sua azione e da oggi la proseguirà ancora più forte vista questa prova ulteriore a cui è stato incredibilmente sottoposto”.

Pescara, Masci: “A Pescara ha vinto la buona politica”

“Mi sono commosso perché Pescara ha risposto come non potevo neanche immaginare il più bello dei miei sogni”. Arrivando al suo comitato elettorale, Masci, accompagnato dai figli, è stato accolto da applausi e abbracci. “Ha vinto la buona politica, ha vinto la buona amministrazione, hanno vinto i buoni sentimenti e ha vinto la Pescara della testa e del cuore contro la Pescara del livore – ha aggiunto -. Abbiamo visto tanto livore in questa campagna elettorale che ha fatto anche male, ma oggi il sorriso degli amici e il consenso e l’amore dei pescaresi mi ripagano di tutte le tristezze vissute in questi mesi”. Ha votato il il 55,94%, pari a 7.811 elettori su 13.964 aventi diritto.

Marsilio: “Lavoro eccellente di questi anni”

“I cittadini di Pescara hanno confermato in maniera chiara e inequivocabile la fiducia nel sindaco Carlo Masci. Questo risultato, eclatante e netto, certifica il consenso dei pescaresi. E dimostra che il lavoro svolto in questi anni è stato apprezzato e riconosciuto come eccellente”. Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. “E’ un segnale di continuità e di sostegno concreto a un’amministrazione. Che, grazie anche al supporto della Regione, ha saputo dare risposte e realizzare progetti concreti, restituendo decoro e vitalità a diversi quartieri della città. Un consenso ottenuto grazie ai risultati tangibili ottenuti dal Comune di Pescara sotto la guida di Masci: ha saputo da subito instaurare un rapporto proficuo con la giunta regionale. Confidando in una collaborazione che ha visto il sottoscritto e l’intera giunta sostenere tutte quelle iniziative volte a migliorare la città. Un rapporto di piena collaborazione istituzionale tra Regione e Comune”.

Donzelli: “Confermato il buongoverno del centrodestra”

“Complimenti e auguri di buon lavoro a Carlo Masci per la conferma alla guida di Pescara: la sua rielezione a sindaco dimostra il buongoverno del centrodestra in città. Ancora una volta la nostra coalizione si dimostra compatta e credibile agli occhi degli elettori: ogni volta in campagna elettorale la sinistra sbandiera le vittorie a parole, a noi piace smentirli con i fatti”.