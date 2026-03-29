Parma, clamoroso furto di tele nella Fondazione Magnani Rocca: spariti un Renoir, un Matisse e un Cezanne

Opere preziosissime

Parma sotto choc per il clamoroso furto di tele preziosi, un Renoir, un Matisse e un Cezanne, dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo. Alcuni giorni fa una banda di ladri, incappucciati, si è introdotta all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, ed è riuscita a sottrarre l’opera. Sul furto indagano i carabinieri. I quadri sottratti sono “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir, ”Odalisca sulla terrazza” di Matisse e “Natura morta con ciliegie” di Cezanne.