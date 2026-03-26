Orrore al cimitero di Strozza: profanato e decapitato il corpo di Pamela Genini

Cinque mesi fa l'omicidio

Il feretro della giovane modella, uccisa con 30 coltellate dall'ex compagno, era stato provvisoriamente deposto in un loculo. Lunedì la drammatica scoperta. A darne notizia il programma tv di Nuzzi

Al brutale omicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin sul balconcino della sua casa, si aggiunge oggi un macabro e drammatico epidosodio. Il corpo della ragazza infatti è stato trafugato dal cimitero di Strozza, il paese della Bergamasca dove la donna era nata e cresciuta. Profanato e decapitato. La notizia è stata data nel corso della trasmissione ‘Dentro la notizia’, condotta da Gianluigi Nuzzi e in onda su Canale 5.

Bara in attesa di essere deposta nella cappella di famiglia

Dopo il funerale infatti il feretro era stato messo in un loculo provvisorio in attesa del trasferimento, una volta pronta ad accoglierlo, nella tomba all’interno della cappella di famiglia, una volta pronta. Per protegge e celare la bara era stata fissata una lapide in plastica, anche questa temporanea.

Secondo le indiscrezioni arrivate alla redazione del programma, lunedì è avvenuta la scoperta che nessuno poteva aspettarsi: i lavoratori dell’impresa di onoranze funebri hanno notato che la protezione provvisoria era danneggiata e che le viti risultavano asportate. Aperto il cofano della cassa si sono accorti che la testa della ragazza era stata tagliata e asportata.

Corpo sequestrato dall’autorità, i carabinieri indagano

Difficile risalire con immediatezza al giorno e agli autori di questo episodio: in quell’area infatti non ci sarebbero telecamere che hanno ripreso quanto accaduto. Ora il corpo è stato posto sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria mentre i Carabinieri hanno aperto le indagini.

Pamela, martoriata con 30 coltellate

La morte di Pamela Genin è avvenuta oltre cinque mesi fa, il 15 ottobre 2025, per mano dell’ex Gianluca Soncin che l’ha colpita con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace. Per il giudice, che ne ha disposto la permanenza in carcere, la sua è stata «una vera e propria spedizione» a casa di lei, «decisa almeno una settimana prima», quando avrebbe fatto copia delle chiavi, ritrovate insanguinate.