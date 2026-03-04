Omicidio Quentin, arrestati altri due giovani sospettati di aver preso parte al pestaggio di Lione

Vicini alla verità?

Sono stati arrestati altri due uomini sospettati di aver preso parte al pestaggio mortale di cui è stato vittima Quentin Deranque, giovane di destra assalito a Lione più di due settimane fa da un commando di antifascisti. Come ha spiegato una fonte della Polizia a Le Figaro, «ora pensiamo di avere tutti coloro che hanno partecipato direttamente ai colpi inferti» alla vittima. Gli indagati hanno 23 e 26 anni, ma la loro identità non è stata ancora resa nota dalle autorità. Tra il 17 e il 18 febbraio, undici persone erano state arrestate in diversi luoghi: sette di loro sono sospettate di aver partecipato all’aggressione, mentre gli altri quattro sono accusati di averli aiutati a fuggire dalla giustizia. Delle sette persone coinvolte nell’indagine per il pestaggio di cui è stato vittima Quentin, sei sono indagate per omicidio volontario e una per complicità.

Omicidio Quentin, altri due arrestati

I sette indagati di età compresa tra i 20 e i 26 anni, secondo una fonte vicina al dossier, sono «noti per essere membri o vicini alla Jeune guarde antifasciste». Si tratta di un movimento antagonista che era stato fondato da Raphael Arnault, ora deputato de La France Insoumise, nel 2018. L’esperienza politica degli antagonisti è durata fino all’anno scorso, quando il precedente ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, aveva deciso di sciogliere il movimento per motivi legati alla sicurezza, accusandolo di «atti violenti».