Nuovo allarme bomba al centro di Roma: evacuata piazza delle Cinque Lune, la strada del caso Moro

Nell'anniversario di via Fani

Ancora paura a Roma, dove è scattato un nuovo allarme bomba nei pressi del centro storico. Gli artificieri e le unità cinofile della Polizia sono intervenute in una filiale di Credem a Piazza delle Cinque Lune, per un allarme bomba che alla fine si è rivelato negativo. Sul posto c’erano le volanti della Polizia, Carabinieri, Polizia locale, un mezzo dei Vigili del fuoco e un’ ambulanza.

Erano state deviate anche le linee Atac che transitavano in zona. Dopo le verifiche, il traffico attorno alla zona è stato ripristinato e l’edificio, tra Palazzo Madama e Piazza Navona, è stato riaperto. L’allarme, per motivi di ordine pubblico, si è sommato a una manifestazione che stava avendo luogo sotto al Parlamento e così la mobilitazione delle forze dell’ordine è stata più ampia. Anche via della Scrofa è stata inizialmente blindata da entrambi i lati dalla Polizia, arrivata sul posto con le camionette.

Allarme bomba alla Credem di Roma: esito negativo, ma il centro storico è stato bloccato

Nonostante l’esito negativo dell’analisi condotta dagli artificieri, il traffico ha subito diverse ripercussioni. Oltre ai mezzi pubblici, anche i taxi sono stati costretti a deviare il proprio tragitto nella zona antistante all’istituto di credito. La paura si è diffusa anche nei cittadini e negli esercizi commerciali, vista e considerata la grande presenza di agenti per le strade del centro storico. Nel caso di via della Scrofa, è stata proprio la Polizia a deviare il traffico, mentre alcuni agenti venivano interpellati dai passanti, curiosi e in parte intimoriti per ciò che stava accadendo. Dai negozi sono usciti anche i dipendenti e i proprietari, a loro volta interessati alla situazione. Solo due settimane fa, Via della Scrofa era stata chiusa ed erano stati evacuati, oltre alla sede di FdI, anche la redazione del Secolo d’Italia, per un allarme bomba che anche quella volta aveva avuto esito negativo.