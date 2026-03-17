“Non votate AfD”: Angela Merkel lancia l’appello agli immigrati in Germania contro la destra

A volte ritornano

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha invitato gli immigrati con diritto al voto di schierarsi contro l’AfD. Lo ha detto in un’intervista con Hesse Broadcasting. A seguito delle sue esternazioni, in Germania si è scatenato una grande polemica, che ha visto anche la replica della leader di destra Alice Weidel.

«Siamo il popolo tedesco…Dobbiamo anche restare uniti quando dobbiamo agire contro persone che hanno idee completamente diverse sul nostro futuro». Non si capisce in base a quali ragioni la destra dovrebbe fare del male al Paese, visto che da anni a Berlino il governo è presieduto da forze politiche di sinistra, che hanno raggiunto pessimi risultati sul respingimento degli clandestini e sull’economia nazionale.

Per lei, le persone con «background migratorio» devono unirsi con i tedeschi in ogni modo per evitare che la destra prenda il potere: «Vorrei che tutti si mettessero insieme contro questo partito. E non ci dividiamo come centro politico, tra coloro che hanno una storia di migrazione e coloro che non ne hanno. Con l’AfD il nostro Paese diventerebbe più debole». Non presenta ragioni particolari a supporto della sua tesi, ma tenta disperatamente di impedire l’avanzata del vento di cambiamento. Quella della Merkel è una tattica vecchia quanto il mondo: demonizzazione del nemico senza spiegare il perché.

Merkel invita gli immigrati a votare contro l’AfD, ma la leader di destra la rimette al suo posto

Le parole di Angela non sono sfuggite all’attenzione della leader di AfD, Alice Weidel, che ha commentato la vicenda e ricordato come il governo centrista abbia «inflitto gravi danni al Paese». Ma la denuncia della leader di destra prosegue: «Oltre alla rovina delle nostre infrastrutture energetiche e alle frontiere aperte per tutti da tutto il mondo, ora sta invitando le “persone naturalizzate con un background migratorio” a non votare per l’AfD». Ed è qui che si notano le differenze tra le figure politiche: Merkel ha spronato i migranti e i tedeschi a votare contro l’AfD senza ragioni, mentre il capo della destra ha offerto degli esempi politici pratici per affermare che dai soloni non si accettano lezioni.

Non basteranno gli appelli di un’ex Cancelliera lontana dallo scacchiere politico per fermare l’avanzata di un nuovo partito. Nel 2025, AfD ha raggiunto il 20,8% delle preferenze alle elezioni nazionali, conquistando il secondo maggior numero di seggi al Parlamento tedesco.