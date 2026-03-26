“Non paghiamo il viaggio di Harry e Meghan”, gli australiani si ribellano alla famiglia reale con una petizione

Forti pressioni sui ministri

Gli australiani non intendono sovvenzionare ulteriormente la famiglia reale inglese, in particolare il prossimo viaggio del principe Harry e della moglie Meghan Markle nel Paese. Beyond Australia, associazione che si batte per i diritti civili, ha pubblicato una petizione firmata da 33mila persone, in cui si chiede alla coppia di pagare autonomamente le spese del trasferimento. Diversi cittadini hanno esortato i ministri a stabilire delle misure rigide a proposito dei reali: non bisognerà investire alcun fondo pubblico per le misure di sicurezza, la logistica del viaggio o qualsiasi altra spesa per la visita in generale. Il gruppo che si è occupato di boicottare le sovvenzioni a Harry e Meghan ha pubblicato il proprio appello su Change.org, con un titolo molto chiaro “Nessun finanziamento pubblico o sostegno ufficiale per la visita privata di Harry e Meghan in Australia”.

In una nota, Beyond Australia ha anche spiegato le ragioni dell’iniziativa: «Le attività sono private e commerciali e devono essere trattate rigorosamente come una visita privata. In un momento in cui gli australiani si trovano ad affrontare notevoli pressioni dovute all’aumento del costo della vita, tra cui l’aumento della spesa alimentare, dei prezzi del carburante, le difficoltà legate ai mutui causate dall’aumento dei tassi di interesse e l’incremento dei costi energetici, le risorse pubbliche devono essere utilizzate in modo responsabile e distribuite equamente, senza trattamenti di favore per individui di alto profilo».

“Non paghiamo il viaggio di Harry e Meghan”, gli australiani si ribellano ai reali d’Inghilterra

Come ha scritto il Daily mail, la petizione contro la famiglia reale è nata in un momento di caos. Per qualche settimana, le autorità federali e statali di Canberra non hanno voluto chiarire chi avrebbe lavorato per tenere al sicuro la coppia nel corso della visita, incrementando le deduzioni per cui sarebbero stati i contribuenti a coprire le spese. Successivamente è stato confermato che il viaggio è finanziato con proventi privati.

Harry e Meghan hanno visitato l’Australia sette anni fa per l’ultima volta, quando ancora erano membri a pieno titolo della famiglia reale. All’epoca una squadra di sicurezza li aveva accompagnati ad ogni appuntamento. Per di più, alloggiarono a Kiribilli House, che è la residenza del governatore generale a Sidney: un pernottamento di tutto rispetto, in considerazione della vista incredibile che affaccia direttamente sul porto.

Perché saranno in Australia? Dietro c’è una ragione economica…

Harry sarà in Australia non per un appuntamento politico o diplomatico, ma per accompagnare la moglie nel suo evento di tre giorni intitolato “Her best life retreat”, che avrà luogo a Cooge Beach dal 17 aprile nell’hotel InterContinental. Meghan sarà lo sponsor, anche se non si sa quanto guadagneranno lei e il marito, per un’occasione che ha attirato 300 persone disposte a pagare 2000 euro per un biglietto di soggiorno.

Insomma, i due reali fanno parte della strategia di marketing di una struttura che ha intenzione di inaugurare una nuova era di eleganza balneare, raggiungendo uno standard elevato sul mercato. La principale attrazione dell’albergo in cui soggiorneranno Harry e Meghan è la piscina a sfioro con vista panoramica sul Mar di Tasman, che per ora sarebbe ancora in costruzione. Gli ospiti potranno usufruire della sua, del bar e della terrazza esterna per rilassarsi: questi ultimi dovrebbero essere pronti per l’inizio dell’evento.