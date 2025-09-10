Royal Family, Harry incontra re Carlo dopo un lungo periodo di gelo. Si cerca la pace a casa Windsor

Un tè con papà

Il principe Harry ha incontrato suo padre Re Carlo a Clarence House. La riunione di famiglia è durata meno di un’ora, il tempo di sorseggiare un tè, ma è stato il primo in oltre 18 mesi. Lo riportano i media britannici. L’ultima volta che il sovrano e il secondogenito si sono visti è stato nel febbraio 2024, quando il duca di Sussex volò dalla California nella capitale inglese dopo che il monarca aveva annunciato di essere in cura per un cancro. L’incontro è durato meno di un’ora: Harry ha bevuto un tea con il padre durante un meeting di appena 55 minuti. Il grande giorno è arrivato. L’incontro potrebbe aprire la riconciliazione dopo il traumatico strappo del duca di Sussex nel 2020 dal resto della famiglia reale britannica e il trasferimento negli Stati Uniti con la moglie Meghan? E’ presto per fare previsioni.

Il principe Harry è arrivato a Clarence House intorno alle 17,20. Carlo era arrivato alla residenza reale alle 15,45, dopo essere partito da Balmoral nel primo pomeriggio. Il duca di Sussex era andato via in tutta fretta dal Centre for Blast Injury Studies dell’Imperial College di Londra poco dopo l’arrivo di suo padre in città. Si era fermato brevemente per stringere la mano ai fan prima di spiegare: “Devo andare, sono in ritardo… Devo andare, devo andare. È stato un piacere conoscervi, ragazzi”. Il secondogenito del re parteciperà poi a un ricevimento collegato agli Invictus Games, da lui stesso lanciati nel 2014 come torneo per veterani e personale militare infortunato.

Il principe Harry si trova nel Regno Unito, dove è tornato dopo cinque mesi di assenza, in occasione del terzo anniversario della morte della nonna. Nei giorni scorsi ha deposto una corona di fiori sulla tomba della regina Elisabetta, alla St. George’s Chapel nel castello di Windsor. Durante l’ultima visita nel 2024, il faccia a faccia era avvenuto sempre a Clarence House e aveva fatto parlare di un primo passo verso una riconciliazione. Da allora, i contatti tra i due sarebbero proseguiti, e negli ultimi mesi i tabloid britannici avevano parlato sempre più insistentemente di segnali di disgelo. A maggio, Harry aveva lanciato pubblicamente – durante un’intervista alla Bbc – un appello alla riconciliazione con la famiglia reale, con un riferimento diretto al padre e alla sua condizione di salute. L’incontro di oggi rappresenta pertanto un passaggio significativo nella lunga e complessa vicenda dei rapporti tra il duca di Sussex e la casa reale. Se si tratti di un vero percorso di riavvicinamento, lo si vedrà nei prossimi mesi.