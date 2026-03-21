Morto l’ex capo dell’Fbi Mueller, Trump esulta: “Sono contento”. Aveva indagato sui suoi rapporti con Putin

Era malato da tempo

È morto all’età di 81 anni Robert S. Mueller III, ex direttore dell’Fbi. “Con profonda tristezza, comunichiamo la notizia che Bob è venuto a mancare” ieri sera, ha reso noto oggi la sua famiglia in un comunicato, “la sua famiglia chiede che venga rispettata la propria privacy”. Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, Mueller trasformò la principale agenzia di polizia degli Stati Uniti in una forza di lotta al terrorismo e in seguito divenne procuratore speciale incaricato di indagare sui legami tra la Russia e la campagna presidenziale di Donald Trump del 2016, nel cosiddetto Russiagate. All’Fbi, Mueller si mise quasi immediatamente all’opera per rivedere la missione dell’agenzia al fine di soddisfare le esigenze di applicazione della legge del XXI secolo, iniziando il suo mandato di 12 anni appena una settimana prima degli attacchi dell’11 settembre e prestando servizio sotto presidenti di entrambi i partiti politici. Fu nominato dal presidente repubblicano George W.

Mueller muore, Trump festeggia

Donald Trump festeggia la morte di Robert Mueller, ex direttore dell’Fbi. Mueller è deceduto all’età di 81 anni. La famiglia dell’ex numero 1 del Bureau ha reso noto che la morte è avvenuta nella giornata di venerdì. “Robert Mueller è appena morto”, scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Ttruth. “Bene, sono felice sia morto. Non può più far del male a persone innocenti”.