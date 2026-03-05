Metsola: “L’Ue abbia fiducia in sé stessa”. E sull’Iran ricorda “Regime tirannico che uccide la sua gente”

Europa e futuro

La presidente del Parlamento Ue definisce "pietra fondante" dell'unione il diritto internazionale ma sottolinea anche che il governo di Teheran non lo ha mai rispettato. Poi afferma: investiamo sulla sicurezza

Roberta Metsola non ha dubbi: «Per il Parlamento Europeo il diritto internazionale è la pietra fondante, ma bisogna evitare di abusarne per giustificare un regime tirannico che uccide la sua gente, destabilizza la regione con i suoi “vassalli”, rifornisce la Russia di droni contro l’Ucraina e costituisce una minaccia globale. Se il regime iraniano rispettasse il diritto internazionale come lo facciamo noi, il popolo iraniano sarebbe libero, Jina Masha Amini sarebbe viva, il terrore non avrebbe regnato in Iran per quasi 50 anni». E la presidente del Parlamento Europeo, parla in una lunga intervista al quotidiano Avvenire su quanto sta accadendo in Iran e più in generale in Medio Oriente, sottolineando il ruolo e il futuro che immagina per l’Europa.

Evitare una esclalation

«L’instabilità in Medio Oriente ha implicazioni globali e questo riguarda anche l’Europa. In questi giorni abbiamo già visto le conseguenze: attacchi contro basi europee e Usa, contro infrastrutture civili ed energetiche negli Stati del Golfo e civili in Israele. Tutti atti deplorevoli e ingiustificati. Dobbiamo assicurare che gli eventi in corso non portino a una escalation da parte del regime iraniano, che avrebbe un impatto su tutti noi».

Ue dimostri ora la sua volontà

L’esponente del Ppe e capo dell’assemblea europea ricorda «Abbiamo una ristretta finestra di opportunità per evolvere nell’Ue che vogliamo essere. Un’Unione che è unita e salda di fronte alle sfide, come abbiamo fatto nella vicenda della Groenlandia. Un`Unione che è preparata e proattiva, non puramente reattiva. Un`Unione forte e aperta alle imprese. Ora è il momento di mostrare la nostra volontà politica per avanzare sul fronte del rafforzamento della nostra competitività e della nostra sicurezza».

Investire nella difesa comune

Poi grande tema della difesa comune: «L’Europa deve diventare più autonoma e avere più fiducia in se stessa, riducendo le proprie dipendenze e assumendo maggiori responsabilità nella sua sicurezza. Abbiamo gli strumenti per esser visti per quel che siamo, e cioè partner alla pari. Investendo nella nostra difesa facciamo avanzare l’innovazione, rilanciamo la nostra economia e, così facendo, creiamo pure posti di lavoro altamente qualificati».

Nato e Usa spina dorsale sicurezza atlantica

«Un’Europa più forte è anche un alleato migliore e più affidabile in un mondo sempre più instabile. Detto questo, gli Stati Uniti e la Nato restano la spina dorsale della nostra sicurezza transatlantica e faremo tutto ciò che è in nostro potere per preservarla», conclude Roberta Metsola.