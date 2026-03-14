Meloni spiazza la sinistra e ospita il Sì del costituzionalista dem Ceccanti: voto oltre le appartenenze

Referendum

A poco più di una settimana dall’appuntamento referendario sulla Giustizia la premier Giorgia Meloni sceglie di postare un video di un insospettabile esponente della sinistra, a favore del Sì, che fa chiarezza sul voto al referendum, al di là di ogni schieramento politico.

Meloni pubblica il video sulla sua pagina social

«Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito democratico – scrive Meloni sui Social – sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni ideologiche, guardando semplicemente al merito del quesito».

Che cosa dice Stefano Ceccanti nel video

«Noi – afferma nel video Ceccanti, esponente di Libertà Eguale – Sinistra del sì – siamo collocati nel centrosinistra, ma quando c’è un referendum si decide sul merito. Questo referendum è giusto e bisogna votare Sì perché la Costituzione ci dice già che il giudice deve essere terzo. Se il giudice deve essere terzo, tra le due parti – chi accusa e chi difende – non ci può essere un sistema dove l’arbitro è insieme una squadra, un unico Csm. Devono essere divisi, così chi accusa fa le sue proposte e chi giudica – conclude – può liberamente dire di no tenendo in equilibrio il sistema».

Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum.

Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e contrapposizioni… pic.twitter.com/MFmgrMmVij — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 14, 2026

Chi è Stefano Ceccanti

Stefano Ceccanti è un eminente costituzionalista e politico italiano, noto per il suo contributo accademico nel campo del diritto pubblico comparato e per la sua lunga attività nelle istituzioni parlamentari. Attualmente ricopre il ruolo di Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma.

È stato uno dei fondatori del Partito democratico

La sua carriera politica è strettamente legata al Partito democratico, di cui è stato uno dei membri fondatori nell’Assemblea Costituente del 2007. È stato parlamentare in entrambi i rami del Parlamento: come senatore (XVI Legislatura), eletto in Piemonte, è stato membro della Commissione Affari Costituzionali e come deputato (XVIII Legislatura), eletto in Toscana, ha ricoperto l’incarico di capogruppo Pd nella Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio.

Attualmente continua a essere una voce influente nel dibattito sulle riforme istituzionali in Italia, ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente vicario dell’associazione di cultura politica Libertà Eguale.