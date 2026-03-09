Meloni: «In 80 anni la giustizia è l’unico potere che non è stato riformato. Ora c’è bisogno dei cittadini: andate a votare»

Il video

A "Fuori dal coro" la premier ricorda che la separazione delle carriere c'è in 22 Stati europei su 27: «Sono tutti illiberali o è l'Italia che è rimasta indietro? Io non voglio un'Italia che resta indietro, io voglio un'Italia che corre»

«Noi vogliamo magistrati liberi e capaci di far rispettare la legge con buonsenso, rispondendo alla Costituzione, alle leggi, ai cittadini, non alla politica né alle correnti». Giorgia Meloni lo ha ribadito ieri nel corso della sua intervista alla trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro. La premier giovedì 12, a Milano, chiuderà l’evento “Una riforma che fa giustizia”, promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato per rilanciare con forza l’impegno a sostegno del referendum sulla giustizia. L’appuntamento è al Teatro Franco Parenti, a partire dalle ore 15, «per una giornata di confronto e mobilitazione dedicata a una riforma che l’Italia attende da troppo tempo».

L’unico potere dello Stato che non è stato riformato è la giustizia

Intervistata da Mario Giordano, la premier ha ricordato che «in 80 anni la giustizia è l’unico potere fondamentale dello Stato che noi non siamo mai riusciti a riformare in modo sostanziale». «Se noi non prendiamo questa occasione non ne avremo altre e temo che le decisioni» dei magistrati «alle quali assisteremo potrebbero essere ancora piu’ surreali di quelle che a volte abbiamo visto finora», ha proseguito la presidente del Consiglio, ricordando alcuni casi di decisioni di giudici in tema di sicurezza e immigrazione: dalle «devastazioni dei centri sociali a Roma e a Torino» per le quali «non c’è stato nessun seguito giudiziario» alle «continue interpretazioni forzate delle norme per impedirci di governare il fenomeno dell’immigrazione».

Meloni: «Se vogliamo far correre questa Nazione dobbiamo avere il coraggio di modernizzarla»

«Qui si dice che bisogna votare no per dare un segnale al governo, però a me i cittadini possono tranquillamente cacciare fra un anno se vogliono perché io se sbaglio, pago», ha ricordato ancora Meloni, ricordando che il punto è un altro. «Se vogliamo far camminare questa Nazione noi dobbiamo avere il coraggio di modernizzarla, di cambiare quello che non funziona, di metterla al passo con i tempi», ha spiegato la premier, ricordando che «qui ci si sbraccia contro la separazione delle carriere» che «c’è in 22 Stati europei su 27».

L’appello ai cittadini: «Stavolta serve il vostro aiuto: andate a votare Sì»

«Qui si dice che vogliamo un sistema illiberale, ma gli altri 22 Paesi sono tutti illiberali, oppure è l’Italia che è rimasta indietro?». «Io non voglio vedere questa Nazione rimanere indietro, io voglio che corra e davvero ce la sto mettendo tutta», ha chiarito la premier, avvertendo che «però stavolta serve l’aiuto dei cittadini: 5 minuti tra domenica 22 e lunedì 23 per andare a mettere una croce sul sì, perché non posso fare tutto, stavolta serve il contributo dei cittadini se vogliamo modernizzare questa Nazione. La democrazia, ringraziando Dio, funziona così».