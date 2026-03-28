Meloni: “Auguri alla nostra Aeronautica Militare. 103 anni al fianco della Nazione”

Anniversario di fondazione

Dalla premier un pensiero alle donne e agli uomini impegnati nella "difesa e la sicurezza dei nostri cieli". Messaggi di ringraziamento e plauso anche dai Presidenti di Senato e Camera

«Un giorno speciale per i nostri uomini e le nostre donne dell’Aeronautica Militare che oggi festeggiano l’Anniversario di Fondazione. 103 anni al fianco della Nazione per la difesa e la sicurezza dei nostri cieli, sempre presenti in situazioni di emergenza, nelle operazioni di soccorso e durante le missioni internazionali per la pace. A tutti voi il nostro ringraziamento per il quotidiano lavoro che svolgete con devozione, sacrificio e soprattutto tanta passione. Auguri».

È la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a rivolgere per prima sui suoi canali social, di buona mattina, un pensiero all’aeronautica per questa importante ricorrenza che oggi celebra.

La Russa: Viva l’Aeronautica

Al plauso e agli auguri si sono poi aggiunte le dichiarazioni dalle più alte cariche istituzionali, a partire dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa che sul suo profilo “X” scrive: «Nel 103° anniversario dell’Aeronautica Militare rendiamo omaggio alle donne e agli uomini che, con professionalità, coraggio e spirito di servizio, operano ogni giorno per la sicurezza della Nazione. Al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di squadra aerea Antonio Conserva, ai vertici della Forza Armata e a tutto il personale giunga la mia gratitudine e quella del Senato della Repubblica. Viva l’Aeronautica!».

Fontana: grazie per il vostro prezioso lavoro

Pochi minuti dopo è il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana a intervenire, sempre sul web: «Auguri alle donne e agli uomini dell’Aeronautica Militare che, con impegno e coraggio, sono quotidianamente al servizio del nostro Paese. Grazie per il vostro prezioso lavoro».

Una festa iniziata con il salvataggio di una vita

Ed è proprio grazie al tempestivo intervento dei militari che ieri sera una vita è stata salvata. Un velivolo Gulfstream G650 è stato infatti impiegato per il trasporto sanitario urgente di un uomo di 70 anni. Il volo, decollato dall’aeroporto di Pantelleria ha raggiunto Trapani poco dopo, consentendo il rapido trasferimento del paziente presso l’ospedale del capoluogo. L’uomo, proveniente dal Presidio Ospedaliero “B. Nagar” di Pantelleria, è stato assistito durante il volo da un’équipe medica composta da due sanitari, che ne hanno garantito il monitoraggio continuo.

31° storno autorizzato dalla Presidenza del Consiglio

La missione è stata attivata su richiesta della Prefettura di Trapani e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha disposto l’immediato impiego del 31° Stormo, tra i reparti in prontezza operativa per questo tipo di intervento. Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.