Mattarella onora le forze dell’ordine e nomina Cavalieri un poliziotto e un carabiniere, due eroi italiani

Le onorificenze

Sempre pronto a rapportarsi con protagonisti e fenomeni della vita sociale, Mattarella ha insignito con l’onorificenza di cavaliere Antonio Diodato, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con la canzone ‘Fai rumore’. In particolare, il Capo dello Stato ha voluto sottolineare l’attenzione del cantautore a favore di associazioni impegnate in alcune periferie di grandi città, con visite seguite da brevi video per documentare il loro lavoro: Blitz a Palermo, il Centro Mammut a Scampia e il Centro Agriculture nel Salento. Avrà l’onorificenza di cavaliere anche Tiziana Roggio, chirurgo plastico, primo medico volontario italiano a recarsi nella Striscia di Gaza, nell’ospedale Nasser, operando anche bambini che avevano riportato ferite gravemente invalidanti.

Mattarella nomina Cavalieri un poliziotto e un carabiniere

Ci sono poi le storie di chi non ha avuto remore ad intervenire in situazioni di pericolo andando oltre i doveri di servizio. Ė il caso di Giuseppe Fattore, poliziotto della Questura di Firenze (nella foto in alto, a sinistra), che sull’autostrada, di rientro dalle vacanze con la famiglia, vedendo un autobus inclinato e avvolto da una nube di fumo, non ha esitato a fermarsi e a prestare i primi soccorsi alle persone intrappolate nel mezzo. Così come Giovanni Giugliano, carabiniere (nella foto in alto, a destra), che in una serata fuori dal servizio si è tuffato nel porto canale di Riccione per salvare una bambina sulla sedia a rotelle, traendola in salvo.

Impegnata a tutela della salute anche Valentina Baldini, medico psichiatra affetta da Atrofia muscolare spinale, che ha assunto la presidenza dell’Associazione per lo studio dell’Atrofia muscolare spinale (Asamsi) e dell’Associazione del registro italiano dei pazienti con malattie neuromuscolari (Adr). Andrea Albano Sciarretta e Tahereh Pisciotta, genitori di Noemi, portatrice di Atrofia muscolare spinale di tipo 1, hanno fondato l’Associazione Progetto Noemi, per sostenere la ricerca scientifica e promuovere forme di tutela a favore della famiglia e dei suoi bisogni assistenziali.

Sonia Gerelli e Marco Damonte, fondatori dell’Associazione ‘Il trenino di Elia’, dopo aver perso il figlio a causa della Sindrome emolitico uremica, sono attivamente impegnati nella divulgazione dei rischi connessi alla contaminazione da Escherichia Coli dei prodotti caseari a latte crudo. Rodolfo Matto, presidente di ‘Teniamoci per mano Onlus’, è alla guida di un’associazione di clown dottori che dal 2010 porta sorrisi e conforto nei reparti ospedalieri di pediatria, oncologia e negli istituti di lunga degenza per bambini, adulti e disabili.

Titina Ciccone, con la sua Associazione Spazio bianco, da più di trenta anni svolge attività di sostegno alle persone che convivono con l’Aids. Sauro Filippeschi, con l’Associazione nazionale di volontariato Cornelia de Lange, mette in contatto numerose famiglie che affrontano quotidianamente le difficoltà dei loro congiunti che soffrono di questo disturbo genetico raro.

Vito Primavera, chirurgo oculista, ha preso parte alla missione Puglia-Bangui in Repubblica Centrafricana, guidando con successo l’équipe medica che ha ridato la vista a più di 240 pazienti, molti dei quali bambini. Cesina Russo e Zaira Giugliano con l’Associazione lucana autismo, elaborano progetti educativi per valorizzare il talento di ciascun ragazzo, ponendosi come “un’ala per essere nel mondo”.

