Lo Stabilicum e la lezione della storia: perché la stabilità politica è una priorità nazionale

Legge elettorale

Quando si parla di legge elettorale, il dibattito rischia spesso di scivolare su un terreno tecnico, fatto di percentuali, soglie e formule di riparto. In realtà, la questione è molto più profonda: riguarda la capacità dello Stato di durare nel tempo, di decidere, di essere credibile. In una parola, riguarda la stabilità. Il cosiddetto Stabilicum nasce da questa esigenza: garantire governabilità senza comprimere la rappresentanza. Supera i collegi uninominali del Rosatellum e introduce un proporzionale corretto da un premio di governabilità che scatta solo oltre una soglia significativa di consenso. Non un artificio per alterare il voto, ma un meccanismo per evitare che il Parlamento si trasformi in un mosaico ingestibile di micro-forze incapaci di esprimere una direzione politica chiara.

Evitare la frammentazione patologica

La storia europea offre esempi eloquenti di cosa accade quando la stabilità viene meno. Non a caso, dopo la tragedia del Novecento, la Germania ha costruito un sistema elettorale e costituzionale pensato per evitare la frammentazione patologica. L’elezione del Bundestag avviene con un sistema proporzionale, ma con una soglia di sbarramento al 5% e con meccanismi che favoriscono la formazione di coalizioni coese. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: pluralismo garantito, ma senza polverizzazione; alternanza politica, ma dentro un quadro istituzionale stabile. I governi tedeschi, pur essendo spesso di coalizione, hanno orizzonti temporali certi e capacità di programmazione. Questo ha contribuito, negli anni, a rafforzare la credibilità finanziaria del Paese, a contenere il costo del debito e a consolidare la fiducia degli investitori.

Non è un caso che la stabilità istituzionale sia considerata uno degli asset strategici della Germania contemporanea. Nel caso italiano, la questione è ancora più rilevante. Con un debito pubblico elevato e una collocazione centrale nell’area euro, l’Italia non può permettersi incertezze croniche. Ogni crisi di governo, ogni maggioranza precaria, ogni oscillazione normativa incide sulla percezione di affidabilità del Paese. Governi deboli significano manovre correttive frequenti, esercizi provvisori, difficoltà nel programmare la spesa pluriennale. Al contrario, un esecutivo sostenuto da una maggioranza chiara può pianificare riforme strutturali, garantire coerenza nelle politiche fiscali e offrire agli operatori economici un quadro regolatorio stabile.

Proporzionale “razionalizzato”

Lo Stabilicum si muove in questa direzione. Il premio di governabilità, limitato e subordinato al superamento del 40% dei voti, non altera la volontà popolare: interviene solo quando esiste già un consenso ampio, trasformandolo in una maggioranza parlamentare certa. Le soglie di sbarramento restano invariate, così come i meccanismi di equilibrio di genere; è prevista persino un’ipotesi residuale di ballottaggio per evitare stalli. Si tratta, in sostanza, di un proporzionale razionalizzato. Non un ritorno ai sistemi iper-maggioritari, ma nemmeno un salto nel buio della frammentazione incontrollata.

La stabilità politica non è un valore astratto. È una condizione concreta per la sostenibilità finanziaria, per la credibilità internazionale e per la tutela dell’interesse nazionale. La storia di Weimar insegna cosa accade quando la governabilità viene sacrificata. L’esperienza della Germania contemporanea dimostra che è possibile coniugare rappresentanza e solidità. Per l’Italia, la sfida è esattamente questa: costruire un sistema che garantisca pluralismo, ma anche decisione. Perché senza stabilità non c’è crescita, e senza crescita non c’è futuro.