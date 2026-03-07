Rugby, l’Italia cambia la storia al Sei Nazioni: arriva la prima epica vittoria sull’Inghilterra

All'Olimpico

Nei 30 match ufficiali disputati dal 1991 a oggi, gli Azzurri non erano mai riusciti a battere i "maestri della palla ovale". «È stata una partita durissima», spiegano, parlando di un sogno che si realizza

Più di una vittoria, quasi un’impresa epica. È quella compiuta dalla nazionale italiana di rugby nella penultima giornata del Sei Nazioni: all’Olimpico gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra. Si tratta di un risultato storico, non solo perché è la prima volta che si realizza, ma anche perché gli inglesi sono considerati gli indiscussi maestri della palla ovale.

La storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra

Dalla prima partita del 1991 e per i 30 incontri ufficiali sul campo disputati da allora, l’Inghilterra aveva sempre vinto contro l’Italia. Fino ad oggi. L’ItalRugby ha vinto 23 a 18, chiudendo un match al cardiopalmo partito in salita: il primo tempo che si era chiuso 12 a 10 per gli inglesi.

Una «partita durissima», ma gli Azzurri la spuntano

«È stata una partita difficile, ci siamo messi in difficoltà da soli, ma ci credevamo. E questa è la cosa più importante», ha detto ai microfoni di Sky Sport il capitano dell’Italia, Michele Lamaro. Di «partita durissima» ha parlato anche Tommaso Menoncello, tre quarti centro dell’Italia nominato “man of the match”. «Dal 50′ finale – ha spiegato – c’è stata un po’ di confusione ma siamo riusciti a concretizzare le opportunità nella nostra metà campo». «Ancora non ci credo, sono molto emozionato, ho sognato tutta la settimana questo momento», ha raccontato, dedicando la vittoria alla sua famiglia.

Gli azzurri sono al quarto posto in classifica con 9 punti; guidano Francia e Scozia a quota 16, con due lunghezze di vantaggio sull’Irlanda. La nazionale allenata da Quesada chiuderà il Sei Nazioni il 14 marzo a Cardiff con il Galles.