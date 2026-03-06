Lo sfogo della tiktoker Chiara Balistrieri: “Doppio sconto di pena all’ex che mi maltrattava, è uno schifo”

Era già evaso

Chiara Balistreri, bolognese, 23 anni, TikToker già partecipante a L’Isola dei Famosi, ha denunciato il suo compagno, il 24enne romeno Gabriel Costantin. per maltrattamenti e lesioni. In secondo grado l’uomo è stato condannato a 5 anni e 9 mesi. Con uno sconto di sei mesi rispetto al primo grado. Nel novembre del 2024 denunciò su TikTok le violenze subite dall’ex fidanzato.

“Tre anni per vederlo in carcere, è stato anche latitante”

«Tre anni per vederlo in carcere – si è sfogata la 23enne bolognese – Tre anni in cui è stato latitante dopo essere scappato dai domiciliari. E oggi l’ennesimo sconto di pena: 5 anni e 6 mesi (in realtà 5 anni e 9 mesi in appello, rispetto alla condanna in primo grado a 6 anni e 3 mesi, ndr). Nella scorsa udienza ha avuto anche il coraggio di leggere una lettera di scuse, a questa udienza invece aveva trovato dei testimoni per difenderlo. Ma dove sono stati questi testimoni prima? Ci vuole coraggio, lo stesso coraggio che lui ha a picchiare le donne».

Il fidanzato di Chiara Balistrieri era già evaso

Nelle ultime ore Balistrieri, che partecipò anche a un’edizione dell”Isola dei Famosi’, ha pubblicato un post sui social lamentandosi dello sconto di pena di 4 mesi ottenuto dall’ex al termine del processo d’appello per maltrattamenti e lesioni. Lo scorso gennaio, invece, nel corso di un altro procedimento, l’uomo è stato condannato in abbreviato alla pena di 1 anno e 6 mesi per stalking. «Se mi fossi fatta giustizia da sola, o anche solo se mi fossi difesa avrei preso una pena più alta della sua», ha aggiunto Balistreri. E infine: «Vi ho portati con me in questa battaglia. Oggi è giusto ringraziarvi, ma anche dire quanto faccia schifo questo Paese. Non abbiate paura, tanto la legge è questa».

Il legale che assiste la 23enne, Francesco Murru, spiega che secondo lui lo sconto di pena di 4 mesi, rispetto alla condanna in primo grado a 6 anni e 3 mesi, è dovuto al fatto che durante gli anni dei maltrattamenti c’è stato un periodo nel quale i due non hanno convissuto insieme. “Capisco lo sfogo di Chiara, ma nel merito i giudici ci hanno dato ragione, tranne uno sono stati accolti tutti i nostri argomenti. Ora attendiamo le motivazioni”.