La sceneggiata di Conte da Formigli: “Il potere della matita…”. Il conduttore lo asseconda, ma il web lo sbeffeggia (video)

Al ridicolo non c'è mai fine

Eravamo scarsi a sceneggiate. Giuseppe Conte, sotto lo sguardo compiaciuto di Corrado Formigli, discetta contro il governo Meloni durante Piazza Pulita su La7. Poi si mette con la faccia accostato alla telecamera e fa una sparata infantile per gioire del risultato referendario che ha visto premiato il No alla riforma della giustizia. Si è rivolto direttamente ai telespettatori, affermando: “Pensate, il potere della vostra matita ha creato questo sconquasso”.

“Posso dirlo? – dice prendendosi la scena con un Formigli gongolante-: pensate al potere della matita nel segreto dell’urna – ripete- gigioneggiando come un attore-. Ha creato questo sconquasso, ma soprattutto ha rotto il velo di ipocrisia. Quei racconti che andava tutto bene…”. Il conduttore coglie l’assist al volo: “E’ saltato tutto”, gioisce in modo altrettanto ingenuo in questa scenetta che ha tutta l’aria di essere stata preparata. Il che ne fa una sceneggiata e anche di bassa lega. Il popolo social che segue la trasmissione (al netto di qualche laudatores) gli fa notare che la parola ipocrisia in bocca sua è grottesca. E poi – a proposito dei casi Delmastro, Bartolozzi e Santanché- gliene dicono quattro: “E tu perché non fai dimettere Chiara Appendino, condannata con tre gradi di giudizio?”. “Il camaleonte smemorato”. “Quello del superbonus”?. Insomma, la carrellata è impietosa. Ma si sa che su La7 quando si tratta di attaccare il governo Meloni non si va per il sottile.