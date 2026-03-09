La Russia continua a perdere terreno in Ucraina: dai problemi di connessione alla scarsità di soldati

Altro che vittoria sul campo

La Russia sta avendo degli evidenti problemi a conquistare il terreno ucraino, indipendentemente dalla propaganda che il Cremlino cerca di spargere anche in Occidente. In base a un post pubblicato dal think tank “Black Bird Group” su X, a febbraio di quest’anno, Mosca ha iniziato ad avere problemi nella gestione della propria campagna militare. Nell’arco di un mese, l’esercito di Vladimir Putin ha perso 37 km² delle proprie conquiste in Ucraina: si tratta quindi della prima perdita netta da novembre 2023 e del peggior mese per i suoi soldati dall’agosto dello stesso anno. Insomma, siamo davanti a numeri che sicuramente non fanno piacere al presidente russo e tantomeno agli alti funzionari dell’esercito, che tra l’altro fanno grande fatica a trovare nuovo personale.

Al contempo, come ha registrato l’Hudson institute, i militari ucraini iniziano a rimontare: la media di 100 o 200 scontri giornalieri di febbraio non ha creato eccessivi problemi alle forze armate di Kiev, che sono riuscite a respingere i vigorosi attacchi, prendendo di mira anche le strutture energetiche russe. L’approccio offensivo del Cremlino, nei fatti, si è rivelato un buco nell’acqua: le perdite di personale militare, al momento, si attestano intorno a 1,25 milioni. Come ha spiegato l’alto comando ucraino, Kiev è riuscita a riguadagnare più territori di quanti ne abbia persi nel mese di febbraio.

La Russia continua a perdere terreno in Ucraina: a febbraio un tracollo che non si vedeva dal 2023

Secondo l’Institute for study of war, le forze militari russe hanno speso risorse e manodopera significative, provando raggiungere gli obiettivi predisposti dal comando. Eppure non sono mai riuscite a fare progressi significativi negli ultimi quattro anni. Nel frattempo, a Mosca si fa sentire la pressione elettorale, tanto che Una fonte interna del Cremlino ha affermato che, il 3 marzo, l’amministrazione presidenziale ha convocato un seminario per i vicegovernatori che lavorano sulla politica interna, per definire lo scenario che raccoglie la chiamata alle urne per la Duma nel 2026.

I problemi di comunicazione ledono ai soldati russi

Come se non bastasse, l’esercito russo sta continuando ad affrontare grandi problemi nelle telecomunicazioni. In base a quanto riporta Atlantic Council, le pesanti restrizioni imposte da Musk su Starlink non consentono ai soldati di poter comunicare attraverso Telegram. Ebbene, queste difficoltà hanno fatto gioco alle forze di Kiev, che in cinque giorni hanno sfruttato i problemi della connettività russa per liberare 200 km² di territorio. Non si tratta di un dato insignificante, visto che il numero di località riacquisite supera il numero di conquiste del Cremlino a dicembre 2025.