La Russa sul referendum: “Se ci sarà una bassa partecipazione non avrà una grande valenza politica”

Parla il presidente del Senato

“Il problema della partecipazione influirà anche sull’esame del risultato: chiunque vincerà, se vincesse con una bassissima partecipazione, non potrebbe pretendere che al risultato del referendum si attribuisca una grande valenza politica”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista al Messaggero Veneto a proposito del referendum sulla riforma della magistratura, in programma il 22-23 marzo prossimi.

La Russa: “Con l’affluenza sotto il 45% cambia anche la valutazione sul referendum”

“Certo – prosegue La Russa – una valenza comunque l’avrà, ma dipende anche da quanti la esprimeranno: se andrà a votare una cifra vicina al 50% degli elettori ha un senso, ma sotto il 45% l’influenza dei fattori esterni avrà la meglio su una considerazione di cosa pensano gli italiani della questione”.

“Ho visto il post di Meloni che cerca di riportare l’attenzione sul merito del referendum – aggiunge il presidente del Senato – che non riguarda il contrasto tra politica e magistratura o la durata dei processi: si chiede che la magistratura non sia dominata dalle correnti, ma rispettando l’indipendenza vera dei giudici. E se è giusto che i magistrati, PM e giudicanti, siano sulla stessa barca oppure no. Infine, se a giudicare sulle loro eventuali inadempienze debbano essere magistrati scelti dalle correnti o un organo scelto con sorteggio diverso dagli stessi Csm”.

“Chi capisce di legge sa che questa riforma non cambia il peso della politica”

Per La Russa “si stanno esprimendo troppo poco i magistrati, perché a esprimersi per il Sì sono, guarda caso, ex PM come Di Pietro che non hanno niente da temere. L’80% dei magistrati sta rimanendo invece in silenzio. Vorrei che questa maggioranza silenziosa ci dicesse se è per il Sì o per il No. Se parlassero tutti una cosa sarebbe sicura – osserva il presidente del Senato – chi capisce di legge sa che questa riforma non ha nulla a che vedere con il fatto che la politica abbia un peso maggiore nei confronti della magistratura, casomai esattamente il contrario. Poi ciascuno, badando al merito reale delle riforme, potrebbe scegliere il Sì oppure il No”.

“Sul blocco delle accise si può creare un accordo con l’opposizione”

La Russa ha risposto anche alla domanda se la misura del Governo sui carburanti, a seguito del rialzo dei prezzi per la guerra in Iran, è una prima mano tesa per cercare una gestione condivisa con le opposizioni della crisi geopolitica.

“Penso – ha sottolineato il presidente del Senato – che in tempi brevissimi un meccanismo che neutralizzi le accise per contenere i prezzi della benzina e del gas possa essere varato dal governo”. “In verità, questa misura, non certo della sinistra, è sempre stata nel programma di centrodestra”, ha aggiunto. Per La Russa, “questa crisi purtroppo capita nel mezzo di un acceso dibattito politico sul referendum: sperare che da qui al 24 marzo ci sia una vera condivisione su questi temi è utopistico. Ma sul blocco delle accise vedo che è a favore anche la sinistra e su quello si potrebbe creare un accordo, se c’è la comune volontà politica“.