“La magistratura blocca la riforma: è il più potente gruppo di pressione”. Parola di Vassalli

Storica intervista al FT

Torquil Dick Erickson, cronista del prestigioso quotidiano inglese, intervistò nel 1987 l'ex guardasigilli che pronunciò frasi molto illuminanti sul rapporto tra i poteri. L'anziano giornalista ha partecipato a un evento a Napoli sul Sì al referendum

Quando Vassalli disse: “Le toghe bloccano la vera riforma”. “L’ordinamento giudiziario è intoccabile”. Era il 1987. Ad accendere un faro sulle frasi “profetiche” dell’autore delle riforma del codice di procedura penale è il quotidiano Il Dubbio. In un articolo Errico Novi intervista Torquil Dick Erickson, che in quegli anni in cui era corrispondente del Finacial Times ebbe un colloquio diventato famoso con Vassalli. Il cronista oggi ottantenne era presente lunedì a Napoli alla Federico II. Durante l’incontro incentrato sulla riforma della giustizia ha ricordato i punti salienti di quell’intervista dell’87 in cui l’allora presidente della commissione Giustizia del Senato, poi guardasigilli e autore del nuovo codice di procedura penale pronunciò quelle frasi.

Quell’intervista di Vassalli nell”87 più attuale che mai

Qualche stralcio illuminante: “Avete ritoccato qui, qua e là la procedura, ma non avete toccato l’ordinamento giudiziario”, chiese Torquil Dick Erickson. “E Vassalli mi ha risposto: ‘Eh, non ce l`hanno fatto fare’. Io allora gli ho chiesto: ‘Chi non ve l`ha fatto fare’? E lui: ‘La magistratura. Il più potente gruppo di pressione in Italia’”.

Il cronista del FT a “Il Dubbio”: “La magistratura. Il più potente gruppo di pressione in Italia”

“Vassalli le dice – incalza Il Dubbio– che la magistratura controlla tutto, anche i ministeri, gli uffici legislativi. Sì- risposta- . Fanno pressioni fortissime e il legislatore non ha la forza di scrivere una legge che ritocchi i loro poteri. Questo mi disse Vassalli”. Poi il costituzionalista proseguì con una notazione determinante: “Di fatto, il pm è considerato un giudice. Questo andrebbe cambiato, ma noi non abbiamo la forza di farlo”. Poi pronunciò un’altra frase esplosiva: “Sovranità limitata dal potere giudiziario”. Che voleva dire Vassalli? Intendeva riferirsi alla sovranità del Parlamento, che tra i tre poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario- era quello più limitato: Il potere legislativo che dovrebbe essere sovrano – chiedeva Torquil Dick Erickson – perché rappresenta il popolo. “Lo stesso potere esecutivo è subordinato a quello legislativo. Com’è possibile- chiedeva a Vassalli- che il potere giudiziario possa impedire l`esercizio della sovranità popolare da parte del Parlamento?”. Vassalli rispose: “È che qui abbiamo una sovranità limitata, come nell’Europa dell’Est”.

Così Torquil Dick Erickson ha smentito Fatto e Repubblica

L’intervista fu conservata nella sua integrità dal giornalista inglese e fu diffusa in versione integrale per la prima volta da Panorama. Oggi alla platea napoletana riunita dal “Comitato per il Sì Mario Pagano”. La nota curiosa è che sia il Fatto quotidiano, sia Repubblica hanno quasi smentito questo antico colloquio in cui Vassalli – letto oggi- avallerebbe tutte le ragioni per dire sì alla riforma Nordio. Invece è lui in persona, Torquil Dick Erickson, ad avvalorare “in carne ed ossa” le tesi di allora dell’ex guardasigilli” e smentire gli scetticismi dei due quotidiani.

Vassalli disse: “I magistrati sono troppo potenti”

Anzi, andando a fondo nella lettura, l’ex giornalista inglese aggiunse: “Non siamo in grado di ridefinire il ruolo delle carriere perché loro”, cioè i magistrati, “sono troppo potenti”. L’intervista riguardava il fatto che la riforma del codice penale avesse mutato “le regole del gioco, ma non avete cambiato i poteri dei giocatori: cioè del giocatore-magistratura, che ha poteri assoluti”. Vassalli rispose: “Non potevamo, non ne avevamo la forza”. Una testimonianza notevole.