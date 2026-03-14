La grillina Baldino fa un disastro sulla riforma (che non conosce). Mulè la demolisce in poche parole (video)

Imbarazzante impreparazione

Quando sostieni il No e ti chiedono di entrare nel merito, ecco cosa esce fuori. L'esponente del M5S litiga con la matematica sulla composizione della sezione disciplinare. Non è vero che aumenterà il peso della politica

E meno male che se l’era andata a studiare…come ha provato a dire. Vittoria Baldino fa una figuraccia da Del Debbio su Rete4, con un Giorgio Mulè che la ascolta sornione. Mentre la grillina tenta di spiegare i meccanismi della Riforma. Non riuscendoci, ma confondendosi con numeri, percentuali e non si sa cos’altro, incespica su argomenti che le si ritorcono contro. Della serie: “Quando sostieni il No e ti chiedono di entrare nel merito, ecco cosa esce fuori. Baldino fa la saputella per confutare il vicepresidente della Camera di Forza Italia, dicendo che: “Chi ha la buona volontà di andare a leggere la riforma, scoprirà” quali sono gli effetti del testo. La prima a non avere avuto la buona volontà è proprio la Baldino che si contraddice da sé. Ascoltare per credere. Si parla della composizione della sezione disciplinare. Baldino vuole affermare che il peso dei magistrati presenti nella sezione che dovrà giudicare l’operato dei giudici sarà inferiore se dovesse vincere il sì.

Baldino incespica sui numeri. Mulè la mette in riga

Ascoltare per credere. Non sa leggere nemmeno lei la riforma. Visibilmente in imbarazzo dice a Mulè: “Adesso aspetti che glielo leggo”. E scartabella vari foglietti. Aspetta e spera. Mulè non ce la fa ad aspettare, sorride, non infierisce. Poi dice espressamente espone cosa cambierebbe con la riforma. Lei è una furia scatenata, Mulé la zittisce una volta per tutte: “Abbi pazienza, è aritmetica. Attualmente la sezione disciplinare è composta da sei magistrati togati e tre laici. Nella nuova formulazione i magistrati togati sono nove: tre rimangono laici e si aggiungono tre nominati dal presidente della Repubblica”. Dunque tira le somme Mulè: se saranno sei magistrati, tre politici e tre del Presidente della repubblica, mi spieghi in quale mondo il peso della politica sarà maggiore?”. Dove sia l’aumento del peso della politica è un mistero buffo. Ma la Baldino imperterrita continua a litigare con la matematica e a dare i numeri.