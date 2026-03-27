La destra francese riparte dai giovani: chi è Yann Traiteur, il 19enne eletto sindaco col Rassemblement National

Nel nome della fiamma

Si chiama Yann Traiteur e ha 19 anni, ma milita nel Rassemblement National da quando ne ha 15. È il nuovo sindaco più giovane del suo partito e ha trionfato nelle elezioni comunali di Nomexy, un paesino di 1900 abitanti nella regione dei Vosgi, conquistando il 50,23% delle preferenze contro il sindaco uscente Martine Boulliat di 62 anni. All’Afp, il sindaco del Rn ha raccontato la sua esperienza politica, spiegando di esserne un appassionato da quando aveva 11 anni.

In realtà ha già fatto esperienze a livello istituzionale, come assistente del deputato lepeniano Sébastien Humbert all’Assemblea nazionale. Secondo quanto ha confidato a Lorraine Actu, è ancora incredulo per la vittoria ma ha deciso di rimanere umile. La mia giovinezza può aver spaventato alcuni elettori ma d’ora in poi lavoreremo per un intero mandato quindi avremo il tempo di convincere». E dunque la destra francese ha scelto di ripartire dalla gioventù, affidando a uno dei suoi ragazzi un compito importante a livello circoscrizionale.

Yann Traiteur, chi è il 19enne che è stato eletto sindaco in Francia col Rassemblement national

Yann ha intenzione di continuare gli studi in scienze politiche ed è per questo che ha scelto una strategia per proseguirli con serenità: «L’anno prossimo farò domanda per diventare rappresentante degli studenti al fine di ottenere il massimo delle agevolazioni possibili e poter studiare a distanza. La mia priorità è il comune». Non ha quindi intenzione di abbandonare la militanza, che per lui rimane una rotta fondamentale nella vita. Come aveva spiegato prima delle elezioni a Voisges matin, «desideriamo conciliare le sfide nazionali con un progetto locale. Vogliamo rilanciare la sicurezza, rivitalizzare il comune e promuovere una democrazia locale più partecipativa», ma soprattutto «non aumentare le tasse comunali». Idee limpide per un giovane che ha ben chiaro il proprio futuro e che ha avuto l’onore di sconfiggere una candidata con una grande esperienza sul territorio. Ma adesso tocca a lui, che ha capito il significato dello slogan: «Lunga vita ai sogni».